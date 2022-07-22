В выходные в Москву вернется жара
К выходным в Москву вернется жара, сообщается на сайте Гидрометцентра.
«Жара не будет такой сильной, как в предыдущем эпизоде. Днем в выходные солнечно, воздух прогреется до 26–31 градуса», — сообщили в Гидрометцентре.
Так, 23 июля днем в Москве будет плюс 27–29 градусов, 24 июля — 28–30 градусов. Как пояснили в Гидрометцентре, солнечную и жаркую погоду обеспечит антициклон, он придет с запада.
Однако в начале следующей недели погода станет неустойчивой, пройдут кратковременные дожди. Это связано с близостью фронтальных разделов, заявили в Гидрометцентре.
В понедельник и вторник, 25–26 июля, будет переменная облачность и местами кратковременный дождь. Днем будет плюс 25–30 градусов, ночью — от 13 до 18.
В пятницу, 22 июля, днем в Москве будет плюс 25–27 градусов и переменная облачность. Местами может пройти кратковременный дождь, но в целом в столице без осадков. Как сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, эти показатели укладываются в рамки климатической нормы последней декады июля.
В середине месяца в Москве похолодало. Как отмечал 12 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, «передышка от жары» будет продолжаться до конца второй декады июля.