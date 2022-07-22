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В выходные в Москву вернется жара

Жара будет не такой сильной, как ранее этим летом. Днем в выходные воздух прогреется до 30 градусов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

К выходным в Москву вернется жара, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Жара не будет такой сильной, как в предыдущем эпизоде. Днем в выходные солнечно, воздух прогреется до 26–31 градуса», — сообщили в Гидрометцентре.

Так, 23 июля днем в Москве будет плюс 27–29 градусов, 24 июля — 28–30 градусов. Как пояснили в Гидрометцентре, солнечную и жаркую погоду обеспечит антициклон, он придет с запада.

Однако в начале следующей недели погода станет неустойчивой, пройдут кратковременные дожди. Это связано с близостью фронтальных разделов, заявили в Гидрометцентре.

В понедельник и вторник, 25–26 июля, будет переменная облачность и местами кратковременный дождь. Днем будет плюс 25–30 градусов, ночью — от 13 до 18.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В пятницу, 22 июля, днем в Москве будет плюс 25–27 градусов и переменная облачность. Местами может пройти кратковременный дождь, но в целом в столице без осадков. Как сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, эти показатели укладываются в рамки климатической нормы последней декады июля.

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В середине месяца в Москве похолодало. Как отмечал 12 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, «передышка от жары» будет продолжаться до конца второй декады июля.

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Юлия Выродова Юлия Выродова, Любовь Порываева Любовь Порываева
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