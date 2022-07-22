Ростуризм обогнал другие ведомства по качеству работы с соцсетями
АНО «Диалог» оценила работу федеральных органов исполнительной власти в интернете, сообщает «Коммерсантъ». Самую высокую оценку — 85 баллов — получил Ростуризм, в среднем по всем ведомствам показатель оказался на уровне 57 баллов из 100.
Качество работы госорганов в интернете оценивалось по 11 критериям, девять из которых касаются ведения соцсетей. В частности, оценивались активность аудитории, контентная политика, представленность в соцсетях, живость языка, оптимальная периодичность, дизайн и оформление, интерактивные форматы, качество видео, фото и инфографики.
Так, например, язык постов в соцсетях должен быть живым, а чрезмерно сухое или чрезмерно вольное общение с подписчиками могло снизить баллы. В частности, оценивалось использование эмодзи, которые, по мнению «Диалога», должны включаться в посты умеренно и обоснованно.
При этом объем контента и количество подписчиков напрямую не влияли на итоговые оценки.
Кроме Ростуризма в первую тройку вошли Минпросвещения (84 балла) и Росмолодежь (82). Пятерку замыкают Федеральная таможенная служба (80) и Минприроды (79). За ними идут Минтруд (77), Минпромторг (74), Минобрнауки (74), Минсельхоз (73), Минспорт (73) и Роспотребнадзор (73). Последнее ведомство в прошлом году занимало первое место. Кроме того, из первой десятки ушли Росреестр, Минэкономики и Росстат.
Более 70 баллов в целом получили 15 ведомств, менее 20 — пять.
Средняя оценка присутствия госорганов в интернете составила 57 баллов, что на восемь баллов больше, чем в 2021 году. Например, за планирование контента они в среднем получили 52 балла (+4 к результатам прошлого года), за работу со спецпроектами — 33 балла (+9).
Худшую оценку в «Диалоге» ведомствам поставили за активность аудитории — по этому критерию они набрали в среднем 39,87 балла из 100. Активностью аудитории эксперты организации считают отношении суммы просмотров к сумме реакций на них (репосты, лайки, комментарии).
Самый высокий балл оказался за представленность в соцсетях — 68,75.
Руководитель департамента «Диалога» по работе с органами власти и партнерами Юлия Полетаева пояснила, что на качество общения с гражданами через соцсети повлияла блокировка Instagram (входит в корпорацию Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Это привело к падению уровня вовлеченности пользователя в контент.
Так, например, Росмолодежь испытывает трудности с доставкой своего контента до целевой аудитории, поскольку молодые люди продолжают пользоваться заблокированной соцсетью через VPN, пояснила она.
Однако в основном на показатели госорганов влияет недостаток профильных специалистов, отмечает Полетаева. По ее словам, пресс-службы жалуются на нехватку СММ-специалистов, дизайнеров, видеомонтажеров. «Про аналитиков, социологов и таргетологов на данном этапе не приходится и говорить», — добавила она.
При этом директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин считает, что оценивать работу госорганов нужно не только по ведению соцсетей, но и потому, как они отвечают гражданам на неудобные вопросы. «Например, по поводу спорных контрактов или проваленных поручений президента или правительства. По тому, насколько адекватно органы реагируют на такие запросы, и можно судить о качестве их работы», — предположил он.
Кроме того, Бегтин считает, что нет смысла в рейтинговании отдельных ведомств, так как они отличаются с точки зрения интереса общества и полномочий.