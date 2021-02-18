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Россияне назвали приоритеты расходов государства в кризис

В коронакризис стало больше россиян, считающих, что необходимо увеличить бюджетные траты на здравоохранение и образование, выявил опрос ВШЭ. Доля сторонников наращивания расходов на оборону и безопасность за два года упала вдвое
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В 2020 году в России стало больше сторонников увеличения бюджетных расходов на здравоохранение, образование, выплату пенсий и экологию, свидетельствуют результаты исследования Высшей школы экономики (ВШЭ).

В рамках исследования в конце 2020 года были опрошены 6 тыс. жителей страны от 15 до 72 лет из 59 регионов. 65% респондентов указали, что государство должно увеличить траты на развитие больниц, а также повышение зарплат медперсонала. В 2018 году, когда проводилось предыдущее аналогичное исследование, людей, которые отдавали приоритет увеличению расходов в этой сфере, было только 52%. При этом увеличивать траты, по мнению участников опроса, прежде всего нужно на профилактику заболеваний, а также на увеличение численности врачей-специалистов и повышение их квалификации.

Примерно так же выросло и число сторонников больших государственных трат на образование (развитие школ и детских садов, повышение зарплат воспитателям) — теперь таких респондентов 54% против 43% в 2018-м. Выросло число тех, кто считает, что государство должно больше тратить на пенсии (45% против 41% двумя годами ранее). Сторонников роста госрасходов на экологию также стало больше — 41% против 34% по результатам прошлого опроса. В топ-5 приоритетов по росту госрасходов также вошли траты на выплаты социальных пособий (на необходимость тратить больше бюджетных средств в этой сфере указали 38% респондентов). «Народный бюджет» в этом году носит явно «пандемический характер», — подчеркивают авторы исследования.

Развитие медицины — не только приоритет номер один для бюджетных трат, по мнению россиян, но и та сфера, для развития которой наибольшее число людей готовы платить больше налогов. Более трети респондентов (34%) готовы платить дополнительные налоги и сборы в размере 2% от дохода за улучшение качества медицинского обслуживания. Также значительное число россиян готовы налогами поддержать социальную помощь бедным и одиноким пожилым людям и улучшение качества школьного образования (24 и 21% соответственно).

В 2020 году на второй план для жителей России отошли строительство дорог и жилья, а также оборона. Если в 2018 году дорожное строительство стояло вторым номером в списке приоритетов россиян по росту бюджетных трат (об этом говорили 46% опрошенных), то теперь таких респондентов только 37%. Роста трат государства на жилищное строительство ждут 27% (двумя годами ранее — 32%). Тех, кто считает приоритетом наращивание расходов на безопасность страны, стало меньше вдвое — 15% против 29%, число сторонников наращивания расходов на вооруженные силы сократилось с 17 до 8%. Теперь их значительно меньше, чем сторонников создания новых рабочих мест (такой приоритет назвали 27% респондентов). Не согласны на дополнительные налоговые отчисления на любые цели 40% респондентов.

В российском федеральном бюджете на 2021–2023 годы на образование предусмотрены суммарные траты в размере 3,2 трлн руб., на здравоохранение — 3,3 трлн руб., на социальную политику — 17,3 трлн руб., на развитие пенсионной системы — почти 10 трлн руб. Также расходы на образование, здравоохранение и соцполитику заложены в региональных бюджетах, и они неравномерно распределены по стране. Бюджетные расходы на оборону превысят 9,5 трлн руб. (.pdf).

Автор
Георгий Перемитин
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