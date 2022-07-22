РБК запустил путеводитель по свободному времени
Медиахолдинг РБК запускает новую Lifestyle-площадку — РБК Life. Медиа, которое является путеводителем по свободному времени, расскажет о современных тенденциях в самых разных аспектах жизни: от моды и здоровья до новинок электроники и киноиндустрии.
Lifestyle-сегмент в холдинге теперь представлен двумя проектами: «РБК Стиль» и РБК Life. Первый продолжит делать акцент на люксовом сегменте и культурной рефлексии, тогда как вторая площадка выступит в роли путеводителя по интересным новинкам и организации досуга.
Редакция РБК Life отказалась от привычного для медиа рубрикатора, заменив его каталогом занятий с 8 ключевыми вертикалями. В каждой из них есть несколько разделов, соответствующих выбранной категории:
- Поесть (рестораны, рецепты, продукты)
- Погулять (места, отели, события)
- Потратить (рекомендации, новинки, скидки, маркетплейсы)
- Заняться собой (хобби, здоровье, карьера, образование)
- Почитать (люди, явления, события, наука и техника, ностальгия)
- Посмотреть (онлайн-кинотеатры, афиша, сериалы)
- Полистать (lifestyle-новости)
- Поиграть (викторины, онлайн-игры, приложения для гаджетов)
Читатели смогут посмотреть на самые загадочные музейные экспонаты, узнать что-то новое о российских городах-миллионниках, найти бассейн под открытым небом, почитать о самом продвинутом спортивном симуляторе.
На РБК Life есть несколько ключевых форматов контента. На проекте читатель найдет обзоры новинок, фотогалереи, интерактивные викторины. Здесь можно почитать как последние новости, так и лонгриды об интересных людях, событиях и явлениях.
Кроме того, на проекте будет собственный маркетплейс с обзорами товаров и услуг.