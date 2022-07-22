РБК запустил путеводитель по свободному времени

РБК Life расскажет, куда сходить в выходной, что нового появилось в онлайн-кинотеатрах. Читатель найдет здесь обзоры технических новинок, а также рассказы об интересных людях и событиях

Иллюстрация: Ольга Пышагина

Медиахолдинг РБК запускает новую Lifestyle-площадку — РБК Life. Медиа, которое является путеводителем по свободному времени, расскажет о современных тенденциях в самых разных аспектах жизни: от моды и здоровья до новинок электроники и киноиндустрии.

Lifestyle-сегмент в холдинге теперь представлен двумя проектами: «РБК Стиль» и РБК Life. Первый продолжит делать акцент на люксовом сегменте и культурной рефлексии, тогда как вторая площадка выступит в роли путеводителя по интересным новинкам и организации досуга.

Редакция РБК Life отказалась от привычного для медиа рубрикатора, заменив его каталогом занятий с 8 ключевыми вертикалями. В каждой из них есть несколько разделов, соответствующих выбранной категории:

Читатели смогут посмотреть на самые загадочные музейные экспонаты, узнать что-то новое о российских городах-миллионниках, найти бассейн под открытым небом, почитать о самом продвинутом спортивном симуляторе.

На РБК Life есть несколько ключевых форматов контента. На проекте читатель найдет обзоры новинок, фотогалереи, интерактивные викторины. Здесь можно почитать как последние новости, так и лонгриды об интересных людях, событиях и явлениях.

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Кроме того, на проекте будет собственный маркетплейс с обзорами товаров и услуг.