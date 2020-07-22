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Бывший следователь получил 9 лет колонии по делу о разбое со спецназом

Следствие считает Константина Жарова одним из предполагаемых организаторов налета на банк «Металлург» в Москве, в ходе которого были похищены 136 млн руб. Бывший следователь прокуратуры будет обжаловать приговор
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Гагаринский суд Москвы вынес приговор первому фигуранту дела о разбойном нападении с участием бывших сотрудников ФСБ. Бывший следователь прокуратуры Константин Жаров получил девять лет колонии строгого режима, а также штраф 100 тыс. руб., сообщили РБК в пресс-службе суда.

Жарова признали виновным по ч. 4 ст. 162 УК (разбой в составе организованной группы лиц с применением опасного для жизни и здоровья насилия и угрозой его применения). Его дело было рассмотрено в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, заключенного в 2019 году, передает ТАСС.

На заседании прокурор заявил, что Жаров содействовал следствию и указал других участников нападения. Его дело было выделено в отдельное производство, экс-сотрудник прокуратуры полностью признал вину.

Похищенные налетчиками из ФСБ деньги принадлежали ассирийским бизнесменам
Общество
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Сам осужденный заявил агентству, что будет обжаловать приговор.

Жаров был арестован в августе прошлого года. Следствие считает его одним из организаторов разбойного нападения на предпринимателя Александра Юмаранова на территории банка «Металлург» на юго-западе столицы, в котором участвовали бойцы, служившие в спецподразделениях. Фигуранты дела похитили во время налета 136 млн руб. По данным источников РБК, эти деньги принадлежали ассирийским бизнесменам, занимающимся обменом валюты на территории рынка «Москва» в Люблино.

Среди других обвиняемых — бывшие сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, а также офицеры спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», уволенные из спецслужб. Четверо из них находятся в СИЗО, четверо — под домашним арестом. Почти все подозреваемые частично признали вину.

Авторы: Наталия Анисимова, Екатерина Костина
Теги: ФСБ, Гагаринский суд, приговор
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