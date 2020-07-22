Бывший следователь получил 9 лет колонии по делу о разбое со спецназом

Следствие считает Константина Жарова одним из предполагаемых организаторов налета на банк «Металлург» в Москве, в ходе которого были похищены 136 млн руб. Бывший следователь прокуратуры будет обжаловать приговор

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Гагаринский суд Москвы вынес приговор первому фигуранту дела о разбойном нападении с участием бывших сотрудников ФСБ. Бывший следователь прокуратуры Константин Жаров получил девять лет колонии строгого режима, а также штраф 100 тыс. руб., сообщили РБК в пресс-службе суда.

Жарова признали виновным по ч. 4 ст. 162 УК (разбой в составе организованной группы лиц с применением опасного для жизни и здоровья насилия и угрозой его применения). Его дело было рассмотрено в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, заключенного в 2019 году, передает ТАСС.

На заседании прокурор заявил, что Жаров содействовал следствию и указал других участников нападения. Его дело было выделено в отдельное производство, экс-сотрудник прокуратуры полностью признал вину.

Сам осужденный заявил агентству, что будет обжаловать приговор.