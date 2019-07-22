Власти одобрили запрет на электронные сигареты в общественных местах

Законопроект поддержали с рядом замечаний. Правительство предложило ужесточить ответственность предпринимателей за неисполнение закона

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Правительство России поддержало законопроект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты и кальяны с учетом замечаний. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Правительство одобрило введение единого законодательного регулирования оборота, потребления и рекламы сигарет и электронных курительных изделий, а также продукции, потребляемой с их помощью.

«Правительство поддерживает законопроект с учетом замечаний», — говорится в сообщении. При этом власти предложили ужесточить административную ответственность предпринимателей и юрлиц за неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением закона в этой сфере.

Законопроект о внесении изменений в КоАП и закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» был внесен в Госдуму сенаторами Валерием Рязанским, Ларисой Тюриной и Эдуардом Исаковым. Они предложили дополнить закон и расширить его действие на электронные курительные изделия и кальяны и предусмотреть административную ответственность за нарушение ограничений.