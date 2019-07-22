Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Японский дипломат Юкия Амано возглавлял Международное агентство по атомной энергии десять лет

Юкия Амано (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Умер генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщает организация.

«Секретариат МАГАТЭ с глубокой скорбью информирует о смерти генерального директора Юкии Амано», — говорится в сообщении. В знак траура МАГАТЭ приспустит флаг в штаб-квартире организации.

Агентство сообщило, что Амано готовился к уходу со своего поста и уже написал письмо с просьбой освободить его от занимаемой должности. «Я горжусь нашими достижениями и благодарен членам МАГАТЭ и его сотрудникам», — цитирует организация отрывок из прощального письма главы организации.

Амано было 72 года, он возглавлял организацию с 2009 года. Образование получал на юридическом факультете Токийского университета, после чего специализировался на проблеме международного разоружения и нераспространения ядерного оружия, получив дополнительное образование во Франции (Университет Франш-Конте и Университет Ниццы).