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Общество ,  
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На остров Капри в Италии перестали пускать туристов из-за проблем с водой

Из-за проблем с водоснабжением на Капри перестали пускать туристов. После крупной утечки воздушный пузырь блокировал поставки воды, проблему решили к вечеру, однако запрет мэра Фалько на прием туристов пока не снят
Фото: Ciro De Luca / Reuters
Фото: Ciro De Luca / Reuters

На итальянский остров Капри с утра 22 июня перестали пускать туристов из-за проблем с водоснабжением. Такое распоряжение дал мэр Паоло Фалько после выхода из строя водопровода, питающего остров, передает ANSA.

По его мнению, невозможно гарантировать предоставление основных услуг «тысячам людей», которые ежедневно приезжают на Капри в курортный сезон. На остров пускают только туристов, у которых есть бронь в отеле, «имеющем достаточные водные ресурсы, чтобы гарантировать гостеприимство». Бронь необходимо предъявить в кассе при покупке билета на паром, следующий до острова. Также высаживаться имеют право жители Капри.

Это привело к образованию очередей в портах, откуда отправляются паромы на Капри. Морские власти также связались с судами, уже вышедшими в направлении острова после объявленного решения Фалько, и приказали им вернуться в порты.

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Общество
Фото:Lauren DeCicca / Getty Images

Ситуация с водоснабжением на Капри резко ухудшилась после крупной утечки 20 июня на трубопроводе, который обслуживает как остров, так и полуостров Соррентино. Водоснабжающая компания Gori уточнила, что после утечки в трубопроводе образовался воздушный пузырь, который блокировал поставки.

Вечером 22 июня компания объявила, что «заполнение подводного трубопровода до Капри завершено и начато обслуживание первых пользователей». После этого префект Неаполя (оттуда отправляется большинство паромов на Капри) Микеле ди Бари заявил, что проблема с воздушным пузырем решена. Ожидается, что водоснабжение по всему острову нормализуется к 20:00 (21:00 мск).

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Италия водоснабжение туристы

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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