Подозреваемый в покушении в Киеве на критика Токаева сдался властям

Критику властей Казахстана выстрелили в голову в центре Киева, один из подозреваемых арестован. Второй предполагаемый преступник — бывший полицейский. В Астане отвергают версию о причастности Казахстана

Обстановка на месте происшествия в Шевченковском районе Киева, 18 июня 2024 г. (Фото: Национальная полиция Украины)

Подозреваемый в покушении на казахстанского активиста Айдоса Садыкова в Киеве самостоятельно обратился в органы внутренних дел Казахстана, его задержали, сообщила Генпрокуратура республики.

Ведомство не называет полное имя подозреваемого, его фамилия — Жаканбаев, инициалы — А.М. Это 36-летний Алтай Жаканбаев, уточняет Orda.

«Правоохранительные органы Украины, проявляя оперативность и профессионализм, в кратчайшие сроки установили лиц, совершивших данное преступление», — добавила Генпрокуратура.

Садыков ведет оппозиционный казахстанский телеграм-канал «Басе» с 60 тыс. подписчиков. Последние десять лет он постоянно проживает в Киеве в статусе беженца, все эти годы он критикует действующие власти Казахстана, в том числе и президента Касым-Жомарта Токаева. В Казахстане Садыкова разыскивают по делу о разжигании розни. Покушение произошло 18 июня, блогеру выстрелили в голову, когда он был за рулем автомобиля неподалеку от своего дома. По версии казахстанских следователей, Жаканбаев и другой подозреваемый, 33-летний Мейрам Каратаев, приехали на Украину в началу июня, организовали слежку за активистом, а в день преступления уехали из страны. Садыков прооперирован и находится в реанимации. Казахстан задействовал договор с Украиной о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Жена активиста назвала Токаева заказчиком преступления. Она заявила, что один из подозреваемых — Каратаев — служил в полиции Казахстана. Ведомство подчеркнуло, что мужчина уволился еще пять лет назад. Президент Казахстана поручил принять меры для расследования дела.

«Власти не имеют к этому никакого отношения. А зачем? Государство не заинтересовано в создании провокации, тем более на международном уровне. Айдос — не политик, он журналист. А третьи силы хотят поссорить Казахстан с некоторыми государствами, поэтому организовали покушение», — заявил депутат казахстанского парламента Ермурат Бапи.