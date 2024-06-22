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Общество ,  
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Подозреваемый в покушении в Киеве на критика Токаева сдался властям

Критику властей Казахстана выстрелили в голову в центре Киева, один из подозреваемых арестован. Второй предполагаемый преступник — бывший полицейский. В Астане отвергают версию о причастности Казахстана
Обстановка на месте происшествия в Шевченковском районе Киева, 18 июня 2024 г.
Обстановка на месте происшествия в Шевченковском районе Киева, 18 июня 2024 г. (Фото: Национальная полиция Украины)

Подозреваемый в покушении на казахстанского активиста Айдоса Садыкова в Киеве самостоятельно обратился в органы внутренних дел Казахстана, его задержали, сообщила Генпрокуратура республики.

Ведомство не называет полное имя подозреваемого, его фамилия — Жаканбаев, инициалы — А.М. Это 36-летний Алтай Жаканбаев, уточняет Orda.

«Правоохранительные органы Украины, проявляя оперативность и профессионализм, в кратчайшие сроки установили лиц, совершивших данное преступление», — добавила Генпрокуратура.

Садыков ведет оппозиционный казахстанский телеграм-канал «Басе» с 60 тыс. подписчиков. Последние десять лет он постоянно проживает в Киеве в статусе беженца, все эти годы он критикует действующие власти Казахстана, в том числе и президента Касым-Жомарта Токаева. В Казахстане Садыкова разыскивают по делу о разжигании розни.

Покушение произошло 18 июня, блогеру выстрелили в голову, когда он был за рулем автомобиля неподалеку от своего дома. По версии казахстанских следователей, Жаканбаев и другой подозреваемый, 33-летний Мейрам Каратаев, приехали на Украину в началу июня, организовали слежку за активистом, а в день преступления уехали из страны. Садыков прооперирован и находится в реанимации.

Казахстан задействовал договор с Украиной о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Жена активиста назвала Токаева заказчиком преступления. Она заявила, что один из подозреваемых — Каратаев — служил в полиции Казахстана. Ведомство подчеркнуло, что мужчина уволился еще пять лет назад. Президент Казахстана поручил принять меры для расследования дела.

«Власти не имеют к этому никакого отношения. А зачем? Государство не заинтересовано в создании провокации, тем более на международном уровне. Айдос — не политик, он журналист. А третьи силы хотят поссорить Казахстан с некоторыми государствами, поэтому организовали покушение», — заявил депутат казахстанского парламента Ермурат Бапи.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Казахстан Украина покушение на убийство

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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