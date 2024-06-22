Члены богатейшей семьи Британии получили сроки за эксплуатацию прислуги

Четырех членов семьи Хиндуджа приговорили к тюремным срокам и штрафу за эксплуатацию прислуги, пишет The Telegraph. По данным издания, суд отклонил более серьезное обвинение — в торговле людьми

Пракаш Хиндуджа (Фото: Karl Walter / Getty Images)

Швейцарский уголовный суд признал четырех членов богатейшей семьи Великобритании виновными в эксплуатации прислуги и ее незаконном трудоустройстве, однако отклонил обвинение в торговле людьми, пишет The Telegraph. Речь идет о 78-летнем Пракаше Хиндудже, его жене Камале, их сыне Аджае и невестке Намрате.

Пракаш и Камала Хиндуджа получили тюремные сроки по 4,5 года каждый, Аджай и Намрата — по четыре года. Их также обязали выплатить компенсацию в размере 850 тыс. швейцарских франков ($950,7 тыс.) и возместить судебные расходы — 270 тыс. ($301,9 тыс.). Они не присутствовали на судебном заседании, а адвокаты заявили о намерении обжаловать это решение, отмечает издание. Пятым обвиняемым стал бизнес-менеджер семьи Наджиб Зиази, его приговорили к 18 месяцам лишения свободы условно.

По данным The Telegraph, члены семьи Хиндуджа отнимали паспорта у прислуги на их вилле в Швейцарии, выдавали зарплату в рупиях и запрещали выходить из дома без разрешения. Участвующий в судебном процессе женевский прокурор Ив Бертосса утверждал, что персонал заставляли работать сверхурочно за небольшое вознаграждение. Так, заработная плата некоторых работников не превышала 10% от суммы, предусмотренной швейцарским законодательством.

Одной женщине выплатили 7 швейцарских франков за 18-часовые рабочие дни без выходных, пишет The Telegraph. Прокуратура обратила внимание суда на расходы семьи на свою собаку, которые за год составили 8 584 швейцарских франка ($9,6 тыс.).

«Их [работников] эксплуатировали, поскольку их положение в Индии было нестабильным, они не знали языка, у них конфисковали паспорта, и им платили зарплату только раз в три-шесть месяцев. Четверо Хиндуджа знали об уязвимых местах персонала и знали, какие правила существуют в Швейцарии, поскольку все они были гражданами Швейцарии, а Аджай получил тут образование», — приводит издание заключение судьи Сабины Маскотто.

Адвокат семьи Хиндуджа Ромен Джордан называл претензии в адрес подзащитных «чрезмерными» и обвинил прокурора в «неприемлемой предвзятости». «Ни с одной другой семьей не обошлись бы подобным образом», — заявил он. Отсутствие обвиняемых на судебном процессе Джордан объяснил болезнью Камалы, и «семья должна находиться у ее постели».

Семья Хиндуджа проживает в Швейцарии с конца 1980-х годов, Пракаш получил гражданство в 2000-м. Они занимаются сделками с недвижимостью, банковским и ресторанным бизнесом, торговлей товарами широкого потребления. Им также принадлежит элитная недвижимость в Лондоне, в том числе отель Raffles, пишет The Telegraph.

Несколько лет подряд семью Хиндуджа называли самыми богатыми жителями Великобритании. В 2023 году их состояние оценивали в £35 млрд ($43,5 млрд), оно стало рекордным за все 35 лет публикации рейтинга The Sunday Times.

Швейцарские власти конфисковали у Хиндуджа ювелирные изделия, в том числе бриллианты, рубины и платиновое ожерелье, чтобы покрыть судебные издержки и возможные штрафы, пишет Bloomberg. В 2007 году Пракаш Хиндуджа был осужден по аналогичным, но менее серьезным обвинениям, отмечает The Telegraph. Прокуроры заявляли, что он нанимает работников без соответствующих документов.