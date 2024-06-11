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Финансы ,  
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Общее состояние долларовых миллионеров мира достигло $86,79 трлн

Совокупное состояние долларовых миллионеров во всем мире в 2023 году выросло на 4,7% — до $86,79 трлн. Об этом говорится в докладе World Wealth Report компании Capgemini.

Число состоятельных людей (high-net-worth individual, HNWI) в 2023 году выросло на 5,1% по сравнению с 2022 годом и достигло 22,828 млн, говорится в документе. Число HNWI в Северной Америке повысилось на 7,1% и достигло 7,875 млн. Это ниже рекордного показателя в 7,899 млн, зафиксированного в 2021 году.

Больше всего выросло состояние богатых людей в Северной Америке — на 7,2%, до $27,5 трлн. В Латинской Америке оно выросло на 2,3% — до $9,4 трлн, в Европе — на 3,9%, до $18,9 трлн. В Африке оно, напротив, сократилось на 1% — до $1,8 трлн.

10 богатейших российских бизнесменов в глобальном рейтинге Forbes
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В отчете говорится, что в 2023 году экономический рост и улучшение в основных инвестиционных секторах привели к увеличению количества состоятельных людей и росту их совокупного состояния. В документе отмечается, что богатейшие люди планеты в 2023 году изменили тактики инвестирования и сократили объемы наличных денег на руках.

Согласно рейтингу Fobres Real Time Billionaires, список богатейших людей мира возглавляет основатель Space X, Tesla и владелец X Илон Маск с $207,9 млрд. Второе место по размеру состояния ($204,4 млрд) занял основатель Amazon Джефф Безос. На третьем месте ($203,9 млрд) оказался глава LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Бернар Арно.

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Теги
состояние рейтинги миллионеры

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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