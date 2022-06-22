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Общество ,  
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Сокуров заявил, что его не выпустили из России

Режиссер Александр Сокуров рассказал, что пограничники не выпустили его из России в Финляндию, откуда он должен был лететь в Милан. Причиной этого может являться сохраняющее действие «коронавирусное» распоряжение правительства
Александр Сокуров
Александр Сокуров (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Режиссер Александр Сокуров обратился в Совет по правам человека при президенте России с письмом, в котором заявил, что сотрудники российской таможни не позволили ему пересечь границу и проехать в Финляндию (письмо есть у РБК, его текст предоставил сам режиссер).

По словам Сокурова, он должен был через Хельсинки отправиться в Милан, где проходит международная культурологическая конференция. 22 июня было намечено его выступление на мероприятии. Там же он планировал обсудить с итальянскими коллегами издательские планы и программы показов в Италии киноработ студентов из России. Однако пересечь границу ему не разрешили. По его словам, сотрудники погранпункта «Торфяновка» в Ленинградской области объяснили свои действия распоряжением премьер-министра России Михаила Мишустина.

«Сотрудницы-пограничницы, а там в основном молоденькие женщины, изъяли у нас паспорта и куда-то убежали. Несколько часов мы не могли понять, что происходит, где наши документы, почему мы не получаем разрешения на пересечение границы», — пишет Сокуров. По словам режиссера, ответа на вопрос о причинах многочасового ожидания он не получил. «Товарищ начальник смены в фуражке опять пытался исчезнуть, я же был вынужден уже просто крикнуть ему во след: немедленно верните меня в Россию. Потому что у меня, человека в возрасте 71 года, стоять, опираясь на палочку, уже не было сил», — сказал он.

«К сожалению, в русской традиции столетиями человек видел себя ниже государства, смиренности отдавал свою судьбу и самою Жизнь в распоряжение Государству. Государство и Родина получили право все решать за Человека, в том числе и пользоваться его Жизнью как собственностью», — заявил РБК Сокуров.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев в разговоре с РБК заявил, что пока что не получал письма от Сокурова. «Письмо СПЧ не получал, и я не получал, это было сообщение Александра Николаевича Сокурова во внутренней переписке СПЧ — это первое. Второе, когда я разобрался с тем, что произошло, я не могу сказать точно, потому что для точного ответа нужно отправлять письма в погранслужбы и получать от них ответы», — объяснил он.

Фадеев напомнил, что распоряжение правительства от марта 2020 года ограничивает движение через государственную границу на автомобилях. «Предполагаю, что Александра Николаевича Сокурова не пропустили в соответствии с этим распоряжением правительства, вот, собственно, ответ. Сокуров говорит, что его долго держали, — не знаю, надо разбираться с этим. Кто-то начинает искать здесь политику — никакой политики здесь нет и быть не может. И поверить нельзя, что кто-то отсюда из Москвы запретил бы пересекать границу и ехать в другие страны Александру Николаевичу Сокурову, это исключено», — заявил Фадеев

Председатель комиссии СПЧ по политическим правам человека Николай Сванидзе, однако, подтвердил РБК получение письма от Александра Сокурова. «С его [Сокурова] разрешения сделал его [письмо] достоянием общественности, направил это Фадееву Валерию Александровичу», — добавил председатель. Сванидзе также предположил, что Сокурова могли не выпустить из-за постановления Мишустина 2020 года, принятого в связи с коронавирусной инфекцией, которое временно ограничивало пересечение границы для некоторых категорий граждан.

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«Это было издевательство, во-первых. А во-вторых… избирательно одних выпускают, а других нет — вот это важно. У нас нет инструментария для принятия мер. Огласка — это и есть мера, которую мы принимаем», — пояснил Николай Сванидзе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не знают об инциденте с поездкой Сокурова.

РБК направил запрос в пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия и в управление по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Финляндия откроет границу для российских туристов
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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Сейчас выезд в Финляндию из России через наземные пункты пропуска на автомобиле или автобусе ограничен в связи с коронавирусными ограничениями. Прямого авиационного и железнодорожного сообщения между странами также нет. В конце февраля 2021 года Россия возобновила авиасообщение с Финляндией. Однако уже через год Россия запретила полеты в эту страну, а также в 36 государств в ответ на решение Евросоюза закрыть небо для российских самолетов. А в марте Финляндия разорвала отношения с РЖД из-за спецоперации России на Украине и прекратила пассажирское и грузовое железнодорожное сообщение.

С 30 июня Финляндия снимает все коронавирусные ограничения на въезд в страну, однако ограничения с российской стороны сохраняются.

Авторы
Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Александр Сокуров выезд из России Финляндия погранслужба ФСБ

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