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Один человек погиб после взрыва в воинской части в Хабаровском крае

На территории воинской части в Хабаровском крае произошел взрыв. Об этом сообщают со ссылкой на источники ТАСС и «РИА Новости». Как минимум один человек при происшествии погиб, рассказали собеседники агентств.

«Один погиб, несколько человек пострадали. Доставлены в эльбанскую больницу», — сказал собеседник ТАСС. Сообщает о погибшем и «РИА Новости».

По данным ТАСС и РЕН ТВ, воинская часть расположена в поселке Тейсин Амурского района края. Собеседник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил, что взрыв произошел на пороховом складе.

По данным РЕН ТВ, пострадали при инциденте 8 человек. По данным ТАСС, пострадали 7 человек.

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