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Общество ,  

Умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис

Актер, снявшийся в нескольких десятках фильмов и телесериалов, умер в возрасте 85 лет
Регимантас Адомайтис
Регимантас Адомайтис (Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости)

Советский и литовский актер театра и кино Регимантас Адомайтис скончался в возрасте 85 лет, сообщило Министерство культуры Литвы.

«Мы потеряли преданного своей профессии и призванию рыцаря культуры — актера театра и кино, который многие десятилетия радовал нас своим неповторимым талантом. На характерах, воплощенных Регимантасом Адомайтисом, и свете, излучаемом личностью актера, выросло несколько поколений, и эти легендарные роли навсегда останутся в золотом фонде нашего театра, кино и всей культуры», — заявил министр культуры Симонас Кайрис.

«Это большая потеря для литовской театральной и кинематографической общественности. Информация о прощании с Регимантасом Адомайтисом будет опубликована позже», — говорится в сообщении Литовского национального драматического театра.

Регимантас Адомайтис родился 31 января 1937 года, в 1960-х годах был актером Драматического театра Капсукаса и Каунасского драматического театра, а затем Литовского государственного академического театра драмы. Большую известность в СССР ему принесли роли в кино. Среди фильмов, в которых он снимался, — «Никто не хотел умирать», «Король Лир», «Из жизни отдыхающих», «Трест, который лопнул», «Зеленый фургон», «Досье человека в «Мерседесе», «Трудно быть богом» и т.д.

В 1989–1991 годах Адомайтис участвовал в работе Съезда народных депутатов СССР, при этом входил в Инициативную группу Литовского движения за перестройку («Саюдис»). За работу в кино и театре был удостоен званий заслуженного и народного артиста Литовской ССР и народного артиста СССР, Государственной премии Литовской ССР (1982) и Национальной премии Литвы по культуре и искусству (2014), а также Национальной премии ГДР, медали Независимости Литвы и украинского ордена «За заслуги» III степени.

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Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков
Литва актер Регимантас Адомайтис

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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