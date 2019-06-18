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Российских космонавтов направят на подготовку к спецназу в Чечню

Российские космонавты будут проходить часть предполетной подготовки в университете спецназа, созданном в Чечне. Об этом после встречи с лидером республики Рамзаном Кадыровым сообщил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов, передает «РИА Новости».

Власов пояснил, что в подготовке космонавтов есть много общего с программой подготовки бойцов спецназа. Речь идет о выживании в условиях, в которых космонавты могут оказаться после посадки. В частности, и космонавты, и спецназовцы нуждаются в альпинистской, воздушно-десантной подготовке, курсах выживания в дикой среде и оказания медицинской помощи. Власов отметил, что для этого подойдет база Российского университета спецназа, которую планируется развернуть в Гудермесе.

«Было бы непозволительной роскошью создавать новые структуры, когда здесь продолжается развертывание такой прекрасной базы. Мы можем со следующего года начинать специальную парашютную подготовку. На сегодня мы вынуждены дробить виды подготовки на разные учреждения. Одно мероприятие в одном месте, другое в другом. Здесь мы можем значительную часть [подготовки] интегрировать в одном месте», — рассказал Власов.

В Чечню делегация центра подготовки космонавтов прибыла 18 июня. Во время встречи с Кадыровым в резиденции главы Чечни на прямую связь с ними вышел экипаж Международной космической станции. Командир экипажа Олег Кононенко рассказал Кадырову о наблюдении Чечни из космоса. «Рамзан Ахматович, очень хорошо видел город Грозный, я делал снимок в 2015 году и в этом году, город разросся, стал ярче», — сказал он. Кадыров в ответ позвал космонавта в гости в Грозный. Однако при этом он в шутку попросил Кононенко не приглашать его в космос.

Российский университет спецназа создан в 2013 году в Гудермесе по инициативе Кадырова. Это негосударственное учебное заведение, в котором ведется подготовка по военным и гражданским специальностям, таким как туризм и медпомощь.

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Теги: Чечня, спецназ, Рамзан Кадыров, космонавты
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