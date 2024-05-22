В Подмосковье загорелась электричка
На станции Поварово в Московской области загорелась электричка, пострадавших нет, рассказали РБК в пресс-службе «Октябрьской железной дороги» (ОЖД).
«22 мая в 14:52 на станции Поварово Московского региона Октябрьской железной дороги произошло возгорание крышевого оборудования между восьмым и девятым вагонами электропоезда № 6710 сообщением Москва — Тверь», — говорится в сообщении.
Причины возгорания и ущерб подвижному составу устанавливают.
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