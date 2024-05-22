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В Подмосковье загорелась электричка

В подмосковном Поварово загорелась электричка
На крышах двух вагонов электрички Москва — Тверь произошло возгорание, пострадавших нет. В ОЖД предупредили о возможных задержках пригородных поездов в этом направлении

В Подмосковье загорелась электричка
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На станции Поварово в Московской области загорелась электричка, пострадавших нет, рассказали РБК в пресс-службе «Октябрьской железной дороги» (ОЖД).

«22 мая в 14:52 на станции Поварово Московского региона Октябрьской железной дороги произошло возгорание крышевого оборудования между восьмым и девятым вагонами электропоезда № 6710 сообщением Москва — Тверь», — говорится в сообщении.

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Пассажиров эвакуировали с места происшествия, туда направили пожарный поезд со станции Ховрино. В ОЖД предупредили о задержках пригородных электричек в сторону Твери.

Причины возгорания и ущерб подвижному составу устанавливают.

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Теги
Яна Баширова Яна Баширова, Юлия Овчинникова
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