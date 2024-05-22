Казахстан передал России сбежавшего два дня назад «вора в законе» Фурмана

Фурман, по версии следствия, стал «вором в законе» в 1994 году. Он отрицает вину. Суд в Мурманске оправдал его, но дело отправили на новое рассмотрение. Между этими событиями подозреваемый сбежал из страны, Казахстан вернул его

На границе России и Казахстана сотрудники МВД этой республики передали российским коллегам сбежавшего из России 19 мая криминального авторитета Степана Фурмана, сообщается на сайте российского МВД.

«На казахстанско-российской границе сотрудникам уголовного розыска из Самарской области коллеги из республики Казахстан передали обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии Степана Фурмана. Он был задержан при попытке скрыться от российского правосудия», — сказано в сообщении. Фурмана отправили в один из самарских изоляторов временного содержания.

Против него в 2019 году было возбуждено уголовное дело по ст. 210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Обвиняемый ранее был неоднократно судим, мурманская полиция объявила его в международный розыск.



В 2021 году Фурмана задержали в Португалии и в следующем году экстрадировали в Россию. Как отмечали в МВД, это был первый в истории случай выдачи европейской страной подозреваемого по ст. 210. 1. После этого Фурмана взяли под стражу.

По версии следствия, Фурман был объявлен вором в законе согласно криминальным традициями в 1994 году и затем «лично или посредством лиц, придерживающихся криминальной идеологии, управлял преступными элементами, действовавшими на территории Мурманской области», уроженцем которой он является.

61-летний Фурман, как сообщали его адвокаты, был судим четырежды: два раза — за понуждение женщины к вступлению в половую связь, позднее — за хранение наркотиков и за нарушение административного надзора. Адвокаты отмечали, что сидевший за изнасилования Фурман не мог стать криминальным авторитетом из-за этих преступлений. Он сам также отрицал выдвинутые против него обвинения по ст. 210.1.

Зимой этого года Мурманский областной суд оправдал Фурмана, его освободили из-под стражи. Прокуратура обжаловала это решение, и 20 мая Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге принял решение передать уголовное дело Фурмана на новое рассмотрение.