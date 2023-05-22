Бывший алтайский чиновник сознался в убийстве девушки в конце 1980-х

СК сообщил о задержании экс-замглавы района на Алтае по делу об убийстве в 1989 году

По версии следствия, в 1989 году бывший чиновник, которому тогда было 19 лет, попытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку, убил ее и закопал тело. Он сознался

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Следователи предъявили жителю Калманского района Алтайского края обвинение по п. «е» ст. 102 УК (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряженное с изнасилованием), сообщает СК. Имени мужчины ведомство не назвало, но, по данным местных изданий «Амител» и «Толк», речь идет о бывшем заместителе главы этого района Виталии Манишине.

По данным следователей, в 1989 году в Алтайском крае без вести пропала 17-летняя девушка, а год спустя ее останки нашли в лесополосе. Следователи опросили молодых людей, с которыми девушку видели в последний раз, но затем дело застопорилось.

Спустя более 30 лет следователи решили повторно опросить свидетелей с использованием полиграфа. Они установили, что к преступлению причастен один из мужчин, которому тогда было 19 лет. «Амител» пишет, что это Манишин. Он сознался и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Как сообщает СК, он познакомился с девушкой в сентябре 1989 года в компании друзей и, оставшись с ней наедине, попытался изнасиловать. Девушка сопротивлялась, мужчина убил ее, а тело закопал.

СК сообщает, что мужчина арестован.

О задержании Манишина 19 мая сообщило агентство «Банкфакс». По его данным, причиной могла стать причастность бывшего чиновника к произошедшим в конце 1990-х — начале 2000-х убийствах, жертвами которых в том числе были абитуриентки Алтайского государственного технического университета. Основным подозреваемым по делу был продавец обуви Александр Анисимов, который в 2000 году покончил с собой в последствии в полиции усомнились в его вине. В Следственном комитете данные о связи Манишина с этими убийствами назвали преждевременными, но проверяют причастность бывшего чиновника, передает «Толк».

Манишин был председателем комитета ЖКХ, строительства и газификации в администрации Калманского района. Свою должность он покинул в марте 2023 года.