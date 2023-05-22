В Симферополе восстановили электроснабжение спустя четыре часа

Об отключении электроэнергии в Симферополе накануне вечером сообщил советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков. В «Крымэнерго» сообщили о восстановлении электричество спустя более чем четыре часа

Фото: Артем Креминский / РИА Новости

Подача электроэнергии в Симферополе и близлежащих селах, нарушенная в результате аварии на высоковольтной линии электропередачи, полностью восстановлена, сообщило предприятие «Крымэнерго».

«21 мая 2023 года, в 03:03, ГУП РК «Крымэнерго» завершило работы по возобновлению энергоснабжения абонентов. Напомним, в 22:49, в результате технологического нарушения на линии 110 кВ были частично обесточены абоненты в городе Симферополе и Симферопольском районе», — говорится в сообщении.

Ранее об отключении электроэнергии в Симферополе сообщал советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков. По его словам, электричества не было тридцать-сорок минут, после чего свет вернулся в дома жителей города. Мэр Симферополя Михаил Афанасьев говорил, что специалисты выясняют причины произошедшего.

После начала российской военной операции на Украине в Крыму был введен «средний уровень реагирования», который подразумевает ограничение на въезд и выезд, а также передвижение по региону, досмотр автомобилей, усиление охраны порядка и другие меры.

Также на полуострове действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.