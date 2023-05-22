На Кольской АЭС остановился энергоблок

Сейчас на АЭС работают первый и второй энергоблоки, еще на одном продолжается ремонт. Радиационный фон в норме, сообщили представители станции

Кольская АЭС (Фото: Rosenergoatom Concern JSC / Global Look Press)

На Кольской атомной электростанции вечером 21 мая действием автоматики отключили от сети энергоблок № 3, говорится на сайте «Росэнергоатома».

Причины пока не установлены, как отмечает управление информации и общественных связей АЭС, это произошло «в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами». Радиационный фон в районе станции составляет 0,07 мкЗв/час, это соответствует значениям естественного природного фона на территории Мурманской области.

Сейчас на АЭС работают энергоблоки № 1 и № 2, а на четвертом продолжается ремонт. Нагрузка станции составляет 660 МВт.

Кольская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом», она расположена в 200 км к югу от Мурманска, на берегу озера Имандра. Это самая северная АЭС в Европе. Производство электроэнергии обеспечивают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый. Станция обеспечивает электрической энергией более половины потребителей в Мурманской области и Карелии.

В марте на АЭС остановили энергоблок № 1 из-за планово-предупредительного ремонта. В конце апреля по завершении работ его вновь подключили к сети.