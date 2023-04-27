«Росатом» после сообщений об атаке заявил о штатной работе Курской АЭС
Курская АЭС «работает в штатном режиме». Об этом сообщили РБК в пресс-службе концерна «Росэнергоатом» (входит в состав госкорпорации «Росатом» и занимается атомными электростанциями).
«По теме дронов и срабатывания ПВО — это в наше военное ведомство», — добавили там.
В концерне рассказали, что на АЭС «в работе третий и четвертый блоки» реактора. Первый блок находится в состоянии остановки «для последующего вывода из эксплуатации», а второй — «в текущем ремонте».
«На строительной площадке Курской АЭС-2 в плановом режиме ведутся строительные работы», — сказали в «Росэнергоатоме».
Курская АЭС находится в городе Курчатове. 27 апреля Mash сообщил, что ВСУ попытались атаковать электростанцию, но прилет отбила российская ПВО. По данным телеграм-канала, атаку осуществили с помощью беспилотника. Параллельно с этим в соседней Брянской области, как утверждает Mash, сработал сигнал тревоги.
РБК направил запрос в Минобороны России.