Юрист Екатерина Токарева: без риска сноса на даче можно строить сараи, бани, погребы

Юристы объяснили, какие постройки можно возвести на даче без риска сноса

Правительство России 4 мая приняло постановление о том, какие постройки на участке можно возводить без разрешительной документации. РБК попросил юристов разъяснить, как эти нововведения повлияют на граждан

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Правительство России определилось с критериями отнесения построек на участке к категории вспомогательных — для их строительства не требуется оформление разрешительной документации. Постановление правительства было принято 4 мая, вступит в силу оно с 1 сентября 2023 года.

РБК попросил профильных юристов прокомментировать тонкости этого документа и его последствия для домовладельцев в случае нарушения установленных норм.

Похожие критерии вспомогательных построек уже существовали в судебной практике и в разъяснениях ведомств, поэтому абсолютным новшеством они не являются, рассказала РБК партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева.

Чтобы считаться вспомогательной постройкой, объект должен соответствовать одному из следующих критериев:

объект строится на одном земельном участке с основным зданием, строительство вспомогательного объекта было предусмотрено строительной документацией и объект предназначен для обслуживания основного объекта;

объект строится в целях обеспечения эксплуатации основного здания, не является особо опасным, технически сложным или уникальным объектом, общая площадь не более 1,5 тыс. кв. м, расположен на том же или смежном земельном участке с основным зданием;

объект расположен на земельном участке, предоставленном для ИЖС, для ведения личного подсобного хозяйства, но не более трех этажей и не выше 20 метров.

«Для граждан вспомогательными постройками будут считаться сараи, бани, навесы, погребы, хозяйственные постройки. Для застройщиков к вспомогательным постройкам могут относиться здания КПП, пункты охраны, диспетчерские пункты, офисы продаж», — рассказала Екатерина Токарева.

Если постройка будет являться не вспомогательной, а самостоятельным объектом, то существует риск признания ее самовольной постройкой с угрозой сноса. У граждан, скорее всего, будут проблемы с регистрацией права собственности на такой объект.

Для строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования, критерии которых установило правительство, выдача разрешения на строительство не требуется, рассказал РБК управляющий партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов. «Упомянутые в указанной норме критерии ранее отсутствовали, что порождало споры относительно того, какие именно объекты следует считать вспомогательными. Письмо Росреестра от 13.04.2020 № 3215-АБ/20 «Об объектах вспомогательного использования» ясности не вносило. Сейчас брешь закрыта», — считает он.

Если же возведенный без разрешения на строительство объект не будет соответствовать критериям вспомогательного строения, он может быть признан самовольной постройкой с применением последствий, предусмотренных ст. 222 Гражданского кодекса, добавил Вячеслав Ушкалов.