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Издателя «Флирта» поместили под домашний арест по делу о проституции

Дмитрия Зяблицева поместили под домашний арест. В 2017 году его уже признали виновным в организации занятий проституцией, тогда издателя журнала «Флирт» приговорили к трем годам заключения
Дмитрий Зяблице
Дмитрий Зяблице (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева отправили под домашний арест по решению Симоновского районного суда Москвы, его подозревают в организации занятий проституцией, сообщила РБК пресс-секретарь суда Кристина Швадченко.

Срок домашнего ареста установлен до 1 июля.

В пятницу Зяблицева и еще семерых человек задержала полиция. Против них возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК (организация занятия проституцией), сообщила РБК представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве сообщили, что один из задержанных выступал как организатор интим-услуг, остальные были его помощниками. Объявления об оказании интимных услуг за деньги размещались в интернете, клиентам сообщали адреса по телефону, уточнила Волк. В квартирах задержанных прошли обыски, оперативники изъяли тетради и блокноты с записями, десятки мобильных телефонов, ноутбуки.

Издатель журнала «Флирт» приговорен к трем годам лишения свободы
Общество
Дмитрий Зяблицев

Зяблицеву уже предъявляли обвинения в организации занятия проституцией. В июле 2015 года его задержали в составе группы из 37 человек, издававших журнал «Флирт». Полиция считала, что кроме непосредственной организации оказания интим-услуг они рекламировали их в печатной и электронной версиях журнала.

В июне 2017 года Зяблицева и главного редактора «Флирта» Станиславу Казакову признали виновными в организации проституции. Зяблицева приговорили к трем годам общего режима, Казакову — к двум годам условно. Следователи считают, что Зяблицев арендовал несколько квартир в Москве и организовывал там свидания клиентов с девушками, а также создал сеть диспетчеров, которые принимали заказы.

Авторы: Мария Лисицына, Дмитрий Серков, Маргарита Алехина
При участии: Роман Кирьянов
Теги: «Флирт», организация проституции, Ирина Волк
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