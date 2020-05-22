Издателя «Флирта» поместили под домашний арест по делу о проституции

Дмитрия Зяблицева поместили под домашний арест. В 2017 году его уже признали виновным в организации занятий проституцией, тогда издателя журнала «Флирт» приговорили к трем годам заключения

Дмитрий Зяблице (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева отправили под домашний арест по решению Симоновского районного суда Москвы, его подозревают в организации занятий проституцией, сообщила РБК пресс-секретарь суда Кристина Швадченко.

Срок домашнего ареста установлен до 1 июля.

В пятницу Зяблицева и еще семерых человек задержала полиция. Против них возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК (организация занятия проституцией), сообщила РБК представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве сообщили, что один из задержанных выступал как организатор интим-услуг, остальные были его помощниками. Объявления об оказании интимных услуг за деньги размещались в интернете, клиентам сообщали адреса по телефону, уточнила Волк. В квартирах задержанных прошли обыски, оперативники изъяли тетради и блокноты с записями, десятки мобильных телефонов, ноутбуки.