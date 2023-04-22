ВНИИ ГОЧС спрогнозировал сбои в работе транспорта и со светом в 11 регионах из-за дождей

Ученые спрогнозировали сбои в работе транспорта и со светом в 11 регионах

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России спрогнозировали перебои в работе транспорта и в энергоснабжении в 11 регионах стран из-за сильного ветра и дождей. Об этом сообщается на сайте ВНИИ ГОЧС.

По данным ученых, на этой неделе, с 17 по 23 апреля, ожидаются порывы ветра до 30 м/сек и выпадение до 40 мм осадков. Из-за непогоды «прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов» в Камчатском крае, Магаданской области, Чукотском автономном округе и Республике Алтай, говорится в прогнозе, опубликованном 17 апреля.

Сбои затронут также Мурманскую, Архангельскую области, Республику Коми, Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Адыгею и Крым.

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