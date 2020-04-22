В Чечне появление военных объяснили плановыми учениями

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 77,04 (+0,79) Quote, 13:52
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 83,68 (+1,07) Quote, 13:52
Песков назвал чушью сообщение о ссоре Путина и принца Саудовской Аравии Общество, 17:01 В Москве сильный ветер повалил на машины несколько деревьев Общество, 17:00 Власти Белоруссии продали Паритетбанк структурам Гуцериева Финансы, 16:51 Что изменится после халвинга. Глава Bitmain высказал свою версию Крипто, 16:49 Экс-партнер Босова подал в суд на бизнесмена из-за обвинений в хищениях Бизнес, 16:49 Выживут самые активные: главные правила нетворкинга на карантине Pro, 16:47 В России зарегистрировали 17 тестов для диагностики COVID-19 Общество, 16:42 Возвращение легенды: кто сразится с новым iPhone SE Стиль, 16:39 В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции Общество, 16:37 СК возбудил дело после поставки просроченных на 15 лет ИВЛ в больницу Общество, 16:34 В Москве с начала самоизоляции безработица выросла на 45% Общество, 16:23 Новым замглавы СК стал начальник группы по борьбе с фейками о COVID-19 Общество, 16:18 Эд Ширан, Coldplay и Бруно Марс выступят на онлайн-концерте Warner Music Стиль, 16:16 ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА Спорт, 16:14
Общество ,  
0 

В Чечне появление военных объяснили плановыми учениями

Воинские части, которые расквартированы в Надтеречном районе Чечни, провели учения, сообщили власти Чечни. Ранее о том, что в республику были введены федеральные войска, писала «Новая газета»
Магомед Даудов
Магомед Даудов (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

В Надтеречном районе Чечни проводили учения расквартированные в республике воинские части, никаких новых подразделений в Чечню не вводили. Об этом заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, передает «РИА Новости».

«В Надтеречном районе были обычные плановые мероприятия, запланированные три месяца назад, учения называются. Они спустились с Серноводского района, с горы, переходили в Надтеречный район, была передислокация», — заявил Даудов.

По его словам, федеральные войска дислоцируются во многих местах на территории Чечни: на Ханкале, в Шалинском, Наурском районе, Борзое и других местах. «Это части, где служат срочники, контрактники, военнослужащие РФ, там же служат и призывники из нашей республики», — уточнил он.

О появлении в Надтеречном районе Чечни федеральных военных 20 апреля сообщила «Новая газета». Издание ссылалось на информацию от местных жителей. Они рассказали, что военные разбили палаточные городки в непосредственной близости к селам Братское, Бено-Юрт, Знаменское и выставили между ними свои блокпосты.

Военные опровергли ввод в Чечню новых войск
Общество
Город Шали

Начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев заявил после публикации, что размещенная в Чечне 42-я мотострелковая дивизия (ее подразделения, в частности, располагаются в Шали) занимается плановой боевой подготовкой в пунктах постоянной дислокации. «Дополнительные войска на территорию Чечни не вводились, ни к каким мероприятиям не привлекались», — сказал тогда Астафьев.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил РБК, что ничего необычного в присутствии военных на территории республики нет. «Военные в Чеченской Республике не редкость. Причем они могут располагаться в любом уголке как нашего региона, так и любого другого субъекта Российской Федерации», — сказал Умаров.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: .Чечня, военные, учения
Материалы по теме
Кадыров побрился наголо после просьбы открыть парикмахерские в Чечне
Общество
Военные опровергли ввод в Чечню новых войск
Общество
Кадыров объявил в Чечне строгий карантин в выходные
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter