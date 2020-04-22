В Чечне появление военных объяснили плановыми учениями

Воинские части, которые расквартированы в Надтеречном районе Чечни, провели учения, сообщили власти Чечни. Ранее о том, что в республику были введены федеральные войска, писала «Новая газета»

Магомед Даудов (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

В Надтеречном районе Чечни проводили учения расквартированные в республике воинские части, никаких новых подразделений в Чечню не вводили. Об этом заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, передает «РИА Новости».

«В Надтеречном районе были обычные плановые мероприятия, запланированные три месяца назад, учения называются. Они спустились с Серноводского района, с горы, переходили в Надтеречный район, была передислокация», — заявил Даудов.

По его словам, федеральные войска дислоцируются во многих местах на территории Чечни: на Ханкале, в Шалинском, Наурском районе, Борзое и других местах. «Это части, где служат срочники, контрактники, военнослужащие РФ, там же служат и призывники из нашей республики», — уточнил он.

О появлении в Надтеречном районе Чечни федеральных военных 20 апреля сообщила «Новая газета». Издание ссылалось на информацию от местных жителей. Они рассказали, что военные разбили палаточные городки в непосредственной близости к селам Братское, Бено-Юрт, Знаменское и выставили между ними свои блокпосты.