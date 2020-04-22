ФСО выставила КПРФ условия для проведения акции у мавзолея

Несмотря на режим самоизоляции, несколько десятков человек пришли на Красную площадь в 150-летнюю годовщину со дня рождения Владимира Ленина, однако акция была разрешенной

Акция возложения цветов к мавзолею Ленина (Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва»)

В Федеральной службе охраны прокомментировали акцию по возложению цветов около мавзолея Ленина, которая прошла утром 22 апреля. Там сообщили, что разрешение на юбилейную акцию было дано при соблюдении ряда требований, сообщает агентство «Интерфакс».

В ФСО указали, что подойти к мавзолею и возложить цветы представители КПРФ могли при условии, что разобьются на группы и будут соблюдать дистанцию.

В спецслужбе уточнили, что Красная площадь открыта для посещения. Доступ ограничен лишь в мавзолей, а также в некрополь у кремлевской стены.

Пресс-служба КПРФ сообщила, что возложить венки и цветы к мавзолею пришли члены ЦК партии, депутаты Государственной думы, а также члены столичного горкома. Участники церемонии, некоторые из которых пришли на Красную площадь в масках, возложили венки и цветы не только к мавзолею, но и к могиле Иосифа Сталина.