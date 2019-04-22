Аукционный дом в Москве опроверг сообщения о краже картины Левитана

СМИ сообщили о том, что картина Левитана пропала у эксперта и была выставлена на аукционе, где ее продали за 2,6 млн руб. В аукционном доме заявили, что никакой кражи не было

Фото: litfund.ru

Картина Левитана «Летний пейзаж. Пашня» не была украдена, заявил РБК генеральный директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров.

«Картина не украдена, а, согласно хранящемуся у нас договору, принадлежит на законных основаниях ее нынешнему владельцу. Картина в данный момент находится на руках у законного владельца, так как именно ему в случае каких-то разбирательств придется в этом участвовать. На каждом аукционе возникают подобные коллизии, когда сомнительные лица безосновательно выставляют право требования на ту или иную вещь в надежде либо иметь шанс незаконно обогатиться, либо попиариться», — сказал Бурмистров.

В Москве в полицию обратились с заявлением о краже картины Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня». Стоимость картины оценивается в $35 тыс. — это более 2 млн руб. по текущему курсу. Об этом сообщил РЕН ТВ, не указывая источник информации. О пропаже картины также сообщает «Интерфакс», но в сообщении агентства она называется «Летний пейзаж. Башня».

В сообщении говорится, что в полицию обратился директор Научно-исследовательской независимой экспертизы им. Третьякова, которая занимается не только оценкой, но и реставрацией картин и архитектурных памятников. Директор учреждения заявил, что передал картину по расписке женщине. Она передала ее третьим лицам.