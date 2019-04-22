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Аукционный дом в Москве опроверг сообщения о краже картины Левитана
СМИ сообщили о том, что картина Левитана пропала у эксперта и была выставлена на аукционе, где ее продали за 2,6 млн руб. В аукционном доме заявили, что никакой кражи не было
Фото: litfund.ru

Картина Левитана «Летний пейзаж. Пашня» не была украдена, заявил РБК генеральный директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров.

«Картина не украдена, а, согласно хранящемуся у нас договору, принадлежит на законных основаниях ее нынешнему владельцу. Картина в данный момент находится на руках у законного владельца, так как именно ему в случае каких-то разбирательств придется в этом участвовать. На каждом аукционе возникают подобные коллизии, когда сомнительные лица безосновательно выставляют право требования на ту или иную вещь в надежде либо иметь шанс незаконно обогатиться, либо попиариться», — сказал Бурмистров.

В Москве в полицию обратились с заявлением о краже картины Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня». Стоимость картины оценивается в $35 тыс. — это более 2 млн руб. по текущему курсу. Об этом сообщил РЕН ТВ, не указывая источник информации. О пропаже картины также сообщает «Интерфакс», но в сообщении агентства она называется «Летний пейзаж. Башня».

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В сообщении говорится, что в полицию обратился директор Научно-исследовательской независимой экспертизы им. Третьякова, которая занимается не только оценкой, но и реставрацией картин и архитектурных памятников. Директор учреждения заявил, что передал картину по расписке женщине. Она передала ее третьим лицам.

«Пока такой информации нет», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Картина Левитана «Летний пейзаж. Пашня» значится среди лотов аукционного дома «Литфонд». На сайте аукционного дома «Литфонд» указано, что она была продана 13 апреля за 2,6 млн руб.

Картина была написана в конце 1880-х — 1890-х годах. Размер картины — 17,9 х 29,6 см.

Позднее агентство «Москва», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщило, что картину «разыскали и сегодня вернут на место».

В Третьяковской галерее заявили РБК, что к музею история с картиной не имеет отношения. «Все случившееся имеет отношение исключительно к независимой экспертизе имени П.М. Третьякова», — подчеркнули в пресс-службе.

Авторы: Андрей Гатинский, Екатерина Костина
Теги: Аукцион, картина, кража
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