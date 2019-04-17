Шесть человек погибли при падении самолета на дом в Чили

Шесть человек погибли при падении самолета на дом в Чили

Легкомоторный самолет упал на дом в чилийском городе Пуэрто-Монт, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек.

По предварительным данным, все погибшие находились на борту самолета. Еще один человек пострадал. Ею оказалась 50-летняя женщина, которая находилась рядом с домом.

Ее задело оторвавшимися деталями самолета. Она получила перелом ноги и контузию. Сейчас она находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.​