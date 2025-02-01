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Общество ,  
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В ДТП с туристическим автобусом в Таиланде попали два россиянина

В ДТП с туристическим автобусом в Таиланде попали два россиянина
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Двое россиян, попавшие в ДТП с экскурсионным автобусом в Таиланде, отказались от медицинской помощи. Их здоровью ничто не угрожает, сообщили РБК в пресс-службе генерального консульства России в Пхукете.

«В автобусе, попавшем в ДТП на Пхукете, находилось двое российских туристов. По информации госпиталя «Патонг», состояние их здоровья опасений не вызывает, от госпитализации россияне отказались», — сообщили в дипмиссии.

По информации телеграм-канала SHOT, авария произошла на перевале Карон — Патонг на острове Пхукет. Туристический автобус, в салоне которого были двое россиян, слетел с трассы и застрял на горе. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и слетел с трассы недалеко от отеля.

Среди девяти пострадавших четверо — граждане Китая. Гражданская принадлежность оставшихся трех туристов выясняется.

На этой неделе российский турист погиб в Паттайе в результате ДТП с мотоциклом. Его супругу госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным местной спасательной службы. семейная пара переходила дорогу. На дороге их пропустил один из водителей, но следовавший за ним мотоцикл не успел затормозить и на большой скорости врезался в пешеходов.

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Теги
Таиланд российские туристы экскурсионный автобус новости РБК


 

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