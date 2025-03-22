Петербургский фитнес-клуб объяснил запрет клиенткам плавать в бикини

Администрация фитнес-клуба назвала недопустимым использование клиентками в их бассейне купальников, оголяющих части тела. Ранее на клуб пожаловались вице-губернатору города из-за запрета на бикини и разрешение плавать в буркини

В фитнес-клубе Fitness Plaza, которому после запрета посетительнице надевать бикини для плавания в бассейне власти Санкт-Петербурга пригрозили уголовным делом, сообщили РБК, что в их комплексе действуют правила, согласно которым носить оголяющие части тела купальники недопустимо.

В клубе заявили, что их бассейн предназначен прежде всего для спортивного плавания и не является частью SPA-комплекса. По внутренним правилам клуба, посетители могут использовать

«раздельные, открытые и закрытые» купальники согласно нормам в СанПиН и нормам «о морально-нравственном развитии несовершеннолетних» — в бассейне клуба плавают и дети. «Разрешенные и допустимые правилами клуба купальные костюмы, исключают возможность случайного оголения различных частей тела посетителей», — отметили в Fitness Plaza.

Там сообщили, что клиентке, которая находилась в клубе в бикини, до этого также делали замечание из-за того, что она в полотенце на голое тело следовала через общую зону, где были посетители, в хамам. Конфликтная ситуация в итоге разрешилась тем, что клиентка потребовала расторжения договора с клубом и возврата денег, организация выполнила эти условия.

21 марта на прямую линию вице-губернатору Петербурга Игорю Потапенко поступил вопрос от жителя города, который попросил оценить решение «некоторых фитнес-клубов» ввести «нормы шариата» и запретить женщинам плавать в бикини, но при этом разрешить «надевать буркини — купальный костюм для мусульманок».

«АиФ-Петербург» также писал, что Fitness Plaza запретил посетительницам надевать бикини, стринги, микрокини, купальник-бандо и любые неслитные модели с юбкой, но разрешил вместо этого более закрытые варианты: слипы, хипстеры, бразильяно, монокини, танкини, майо, купальники с шортами, рукавами или буркини.

Вице-губернатор расценил действия Fitness Plaza как «навязывание иных норм закона» и «грубейшее нарушение, если не преступление». По его мнению, ситуация может грозить фитнес-клубу лишением лицензии и заведением уголовного дела. Потапенко пообещал обратиться в прокуратуру.

В клубе подчеркнули, что не занимаются «распространением информации о религиозных традициях той или иной конфессии» и соблюдают законы в части межнациональных отношений.