Власти Петербурга пригрозили уголовным делом за запрет плавать в бикини

Fitness Plaza запретил женщинам появляться в бассейне в бикини и микрокини из-за присутствия детей. Вице-губернатор Петербурга пригрозил фитнес-клубу лишением лицензии и уголовным делом

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Фитнес-клуб Fitness Plaza не имеет права запрещать посетительницам надевать бикини для плавания в бассейне, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Потапенко во время прямой линии, трансляцию вел телеканал «Санкт-Петербург».

Ему поступил вопрос от петербуржца, который попросил оценить решение «некоторых фитнес-клубов» ввести «нормы шариата», где запретили женщинам «плавать в бикини, но зато разрешили надевать буркини — купальный костюм для мусульманок».

Потапенко попросил перепроверить информацию и предоставить конкретный адрес фитнес-клуба. «Ну, как я понял, здесь вообще-то грань, если не перешагнули уважаемые хозяева данных заведений, [то] нарушение Уголовного кодекса Российской Федерации», — сказал он.

Потапенко пообещал обязательно подать заявление в прокуратуру «о праве выбора, в каком купальнике [плавать]». Действия Fitness Plaza он расценил как «навязывание иных норм закона» и «грубейшее нарушение, если не преступление». По его мнению, ситуация может грозить фитнес-клубу лишением лицензии и заведением уголовного дела.

«Если навязывание каких-то традиций, то извините: город наш гостеприимный, но здесь соблюдается закон и традиции Российской Федерации, а не иных других. Поэтому очень серьезный вопрос», — добавил вице-губернатор.

Fitness Plaza запретил посетительницам надевать бикини в бассейн в середине марта. Помимо бикини запрещено надевать стринги, микрокини, купальник-бандо и любые неслитные моделях с юбкой. Администрация клуба разрешила вместо этого более закрытые варианты: слипы, хипстеры, бразильяно, монокини, танкини, майо, купальники с шортами, рукавами или буркини — традиционный купальный костюм для мусульманок, передавал «АиФ-Петербург».

«Правила запрещают находиться в зоне бассейна в слишком откровенной плавательной форме, а также без нее в одном полотенце. Данное ограничение связано как с общепринятыми нормами дресс-кода в зоне бассейна в спортивном клубе, так и с частым нахождением детей в зоне бассейна. Излишняя откровенность может вызвать дискомфорт у других клиентов, а также протест родителей юных посетителей против условий посещения Клуба», — заявили в Fitness Plaza. Фитнес-клуб назвал свои требования «более чем светскими» и подчеркнул, что законодательство позволяет устанавливать собственные правила относительно формы одежды для плавания.

В руководстве клуба отвергли обвинения в введении мусульманских требований: «Некоторые предметы, да, запрещены. Но я не очень понимаю, как это связано с шариатом? Это спортивный бассейн — разве в спортивном бассейне можно ходить в стрингах?». «Я не понимаю, о каком шариате может идти речь. Мы можем подать в суд за разжигание межнациональной розни, что от нашего имени распространяется ложная информация», — подчеркнул в беседе с RTVI гендиректор фитнес-клуба Амрах Набили.

Бассейн не является курортом, подчеркивает фитнес-клуб и апеллирует к присутствию детей: «Почему мы должны делать так, чтобы дети смотрели на какие-то неприкрытые, обнаженные части тела?»