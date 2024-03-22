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Стрельба в «Крокус Сити Холле» ,  
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Появились кадры пожара в «Крокус Сити Холле» после стрельбы

Сюжет
Стрельба в «Крокус Сити Холле»

Появились кадры пожара в «Крокус Сити Холле» после стрельбы
Video

В «Крокус Сити Холле» после стрельбы начался пожар. Как он выглядит — в видео очевидцев.

Очевидцы рассказали о стрельбе в «Крокус Сити Холле»
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Фото: Геннадий Хамельянин / ТАСС

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Теги
«Крокус Сити Холл» Пожар
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Очевидцы рассказали о стрельбе в «Крокус Сити Холле»
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Кадры стрельбы и эвакуации в «Крокус Сити Холле»
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В «Крокус Сити Холл» произошла стрельба
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