В Подмосковье создали оперативный штаб после стрельбы в «Крокусе»

В Подмосковье в связи с нападением на «Крокус Сити Холл» со стрельбой создан оперштаб, сообщил губернатор Воробьев. После стрельбы в здании начался пожар, что осложняет эвакуацию

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Московской области создали оперативный штаб после стрельбы в «Крокус Сити Холле», сообщил в своем Telegram губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже», — написал он.

Вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в Красногорске началась стрельба. Очевидцы сообщали, что это произошло, когда зрители уже были на местах. На видео очевидцев слышны десятки выстрелов, похожие на автоматную очередь. Источник РБК сообщил, что в здание ворвались как минимум трое человек в камуфляже. Телеграм-канал Mash писал о пяти нападавших.

Из здания начали эвакуировать посетителей. Некоторые после стрельбы покидали здание самостоятельно. После стрельбы в «Крокус Сити» начался пожар. По данным «Осторожно, Москва», начала обваливаться кровля.