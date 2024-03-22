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Стрельба в «Крокус Сити Холле» ,  
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В Подмосковье создали оперативный штаб после стрельбы в «Крокусе»

Сюжет
Стрельба в «Крокус Сити Холле»
В Подмосковье в связи с нападением на «Крокус Сити Холл» со стрельбой создан оперштаб, сообщил губернатор Воробьев. После стрельбы в здании начался пожар, что осложняет эвакуацию
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Московской области создали оперативный штаб после стрельбы в «Крокус Сити Холле», сообщил в своем Telegram губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже», — написал он.

Очевидцы рассказали о стрельбе в «Крокус Сити Холле»
Общество
Фото: Геннадий Хамельянин / ТАСС

Вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в Красногорске началась стрельба. Очевидцы сообщали, что это произошло, когда зрители уже были на местах. На видео очевидцев слышны десятки выстрелов, похожие на автоматную очередь. Источник РБК сообщил, что в здание ворвались как минимум трое человек в камуфляже. Телеграм-канал Mash писал о пяти нападавших.

Из здания начали эвакуировать посетителей. Некоторые после стрельбы покидали здание самостоятельно. После стрельбы в «Крокус Сити» начался пожар. По данным «Осторожно, Москва», начала обваливаться кровля.

Теги
Андрей Воробьев Крокус Сити Холл стрельба
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В «Крокус Сити Холл» после стрельбы начался пожар
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