В «Крокус Сити Холл» произошла стрельба

Фото: Никита Попов / РБК

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Стрельба произошла в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник», сообщила РБК одна из очевидцев Светлана.

«Стрельба началась перед самым концертом, уже все гости были на месте. Я находилась в холле, услышала автоматные очереди, толпа побежала через служебный вход без верхней одежды, началась давка. Уже на улице снова услышала автоматную очередь. Сейчас у «Крокуса» полиция, пожарные, валит столб дыма оттуда», — рассказала женщина.

Об стрельбе в «Крокус Сити» также пишут Shot, Baza, Mash, РЕН ТВ и «Осторожно, новости». По словам очевидцев Baza, мужчина открыл стрельбу из автомата.

«Мы сидели на бельэтаже, потом услышали стрельбу, начали двигаться все вниз, поняли, что внизу тоже стреляют. Мы легли на пол, потом поняли, что все люди наверх идут, начали двигаться наверх. Выбрались в итоге куда-то наверху. <...> Со всех сторон стреляли, просто со всех. Мы полежали, потом заметили, что люди как-то вниз бегут по эскалатору. Побежали за ними. Там лежала одна девушка убитая», — рассказала «Осторожно, новости» одна из очевидцев.

На опубликованных Baza видео слышны десятки выстрелов. Shot также публикует видео дыма и зарева над концертным залом.

Корреспондент «РИА Новости» сообщает, что стрелков было как минимум трое. «В партер «Крокус Сити Холл» ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Точно есть раненые», — сообщил он.

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ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что в концертном зале прогремел взрыв, начался пожар. Один из очевидцев, видео с которым публикует «112», сообщил, что зал был подожжен.

«Осторожно, новости» пишут, что посетители пока вынуждены укрываться на минус первом этаже. Сотрудники московского СОБРа и ОМОНа были подняты по тревоге и уже едут в сторону «Крокус Сити Холл», сообщает ТАСС.