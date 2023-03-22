МВД предложило дать мигрантам скидку на налог за знание русского языка

МВД: мигрантам в России можно дать скидку на налог за хорошее знание русского языка

Скидка на налог для мигрантов может зависеть не только от владения русским языком, но и от знания истории России и основ законодательства, отметили в МВД. В ведомстве сочли, что это будет стимулировать мигрантов изучать язык

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

МВД России предложило снизить оплату НДФЛ для мигрантов в зависимости от их уровня владения русским языком. Об этом заявила начальник ГУ по вопросам миграции МВД Валентина Казакова на круглом столе в Госдуме, сообщает ТАСС.

Согласно документам МВД, предлагается ввести скидку на налог на доходы физлиц, «в зависимости от уровня владения русским языком, знания истории России и основ законодательства».

По словам Казаковой, скидка может составить от 10 до 50% в зависимости от знания языка. Это будет стимулировать мигрантов изучать русский язык, сочли в ведомстве.

Казакова предложила ввести языковой рейтинг и обязать мигрантов выплачивать адаптационный платеж, если их уровень владения языком останется низким после адаптационного периода — до трех месяцев.

На совещании по миграционной политике у губернатора Калужской области 10 марта глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в ответ на замечание, что многие жены мигрантов не знают и не хотят учить русский язык, заявил: «Хочешь получать соцпособие — будь добра, учи русский язык!»

Он не посчитал это «наступлением» на права мигрантов, но заявил, что это «защитит права российских граждан».

Фадеев также предлагал обязать родителей-мигрантов отдавать детей учиться и наказывать за отказ лишением родительских прав. «Если в России принято, что все дети имеют образование, то они тоже должны это сделать, а если нет, извините, на мой взгляд, — вплоть до лишения родительских прав», — сказал он.

В середине февраля секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что в России исключат случаи фиктивной постановки на учет мигрантов — соответствующий законопроект уже разработан.