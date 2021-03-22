Власти Москвы потратят 132 млн руб. на витрину с данными граждан

В мэрии хотят создать витрину с обезличенными данными горожан, в том числе об имуществе и тратах на ЖКХ, к которой смогут подключаться «внешние пользователи». По мнению экспертов, ими станут не только органы власти, но и компании

Власти Москвы планируют модернизировать систему аналитики больших объемов данных о жителях города. Соответствующий тендер на портале госзакупок разместило государственное казенное учреждение (ГКУ) «Информационный город», подведомственное департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы. Внимание на документ обратил «Коммерсантъ».

Тендер в феврале выиграло ООО «Программный продукт», стоимость контракта — 132 млн руб.

Как следует из технического задания к закупке, учреждение хочет создать интерактивную витрину с обезличенной информацией о москвичах и систему обмена этими данными с «внешними потребителями». Предполагается доработать «информационную систему управления данными в распределенной вычислительной среде» (ИС УДРВС). Сейчас она интегрирована с большинством информационных систем мэрии, включая Единую мобильную платформу и Единую геоинформационную систему.

Среди анализируемых данных о москвичах — «основные события, связанные с гражданином», информация об их объектах недвижимости и транспорте и счетах за коммунальные услуги. ДИТ хочет сделать систему визуализации собранных данных. Предполагается, что пользователь через интерфейс сможет видеть данные об имуществе горожан, тратах на ЖКХ и другую статистику.