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Власти Москвы потратят 132 млн руб. на витрину с данными граждан

В мэрии хотят создать витрину с обезличенными данными горожан, в том числе об имуществе и тратах на ЖКХ, к которой смогут подключаться «внешние пользователи». По мнению экспертов, ими станут не только органы власти, но и компании

Власти Москвы планируют модернизировать систему аналитики больших объемов данных о жителях города. Соответствующий тендер на портале госзакупок разместило государственное казенное учреждение (ГКУ) «Информационный город», подведомственное департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы. Внимание на документ обратил «Коммерсантъ».

Тендер в феврале выиграло ООО «Программный продукт», стоимость контракта — 132 млн руб.

Как следует из технического задания к закупке, учреждение хочет создать интерактивную витрину с обезличенной информацией о москвичах и систему обмена этими данными с «внешними потребителями». Предполагается доработать «информационную систему управления данными в распределенной вычислительной среде» (ИС УДРВС). Сейчас она интегрирована с большинством информационных систем мэрии, включая Единую мобильную платформу и Единую геоинформационную систему.

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Фото:Евгения Новоженина / РИА Новости

Среди анализируемых данных о москвичах — «основные события, связанные с гражданином», информация об их объектах недвижимости и транспорте и счетах за коммунальные услуги. ДИТ хочет сделать систему визуализации собранных данных. Предполагается, что пользователь через интерфейс сможет видеть данные об имуществе горожан, тратах на ЖКХ и другую статистику.

В департаменте газете заявили, что система анализирует только обезличенные данные, а подключаться к ней смогут только органы исполнительной власти. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что «внешними потребителями» обновленной информационной системы могут стать также компании, которые оказывают услуги горожанам. В «Программном продукте» от комментариев отказались.

В январе ДИТ Москвы разместил закупку по модернизации системы «Централизованное ведение профиля заявителя». Предполагается, что в ней будет не только информация о документах, но и данные о фактическом доходе, реальном месте проживания, родственниках, успеваемости детей в школе и домашних животных. Начальная цена составила 185 млн руб. Как пояснили в департаменте, речь идет о развитии функционала личного кабинета на портале мэрии mos.ru, которое ускорит и упростит получение госуслуг.

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В октябре прошлого года Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы провел торги на определение поставщика оборудования для мониторинга пассажиропотока через смартфоны, цена проекта составила более 150 млн руб. Необходимо было установить 220 аппаратно-программных комплексов (АПК) на остановках общественного транспорта и стелах пешеходной навигации, способных собирать данные о перемещении граждан по MAC-адресам (присваиваемый гаджету при производстве идентификатор) через Bluetooth и Wi-Fi. Однако в январе «Коммерсантъ» сообщил о планах властей отказаться от запуска системы из-за последних обновлений операционных систем Android и iOS, которые сделали сбор данных пешеходов невозможным.

Автор
Наталия Анисимова
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