Количество погибших при землетрясении в Турции выросло до 41

В результате разрушительного землетрясения в Турции погиб 41 человек, сообщает информационное агентство Anadolu. Издание ссылается на информацию Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС при правительстве республики (AFAD). Ранее сообщалось о 39 жертвах.

Глава AFAD сообщил в своем Twitter, что спасатели извлекли из-под завалов тело последней жертвы.

Более 1,6 тыс. человек получили ранения, живыми из-под обломков зданий извлечены 45 пострадавших.

Землетрясение мощностью 6,8 балла произошло в провинции Элязыг на востоке Турции 24 января. Больше всего пострадал город Сивридже, рядом с которым на глубине 6,7 км находился эпицентр землетрясения. На следующий день регион посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, он также направил туда министров окружающей среды, внутренних дел и здравоохранения. После самых мощных толчков в районе произошли еще 948 афтершоковых, сообщило AFAD.