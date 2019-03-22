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Синоптики оценили количество выпавших на Москву осадков
К концу пятницы в Москве может выпасть 20% от месячной нормы осадков. В течение дня в столице шли снег, мокрый снег и дождь
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РБК не исключила, что сегодня в столице выпадет до 20% месячной нормы осадков.

«У нас количество осадков будет измерено только в девять часов вечера. Но вообще, у нас по прогнозу звучало, что сегодня выпадет от 3 до 7 мм месячной нормы осадков, что и является примерно 20%», — заявила она.

«По состоянию на 18:00 в столице выпало 6,6 мм осадков от нормы в 34 мм, это много. Так что да, к концу дня скорее всего мы получим цифру в 20%», — заявил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Синоптики назвали сроки окончания снегопада в Москве

По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Александра Синенкова, мокрый снег в столице прекратится только в ночь на 23 марта, а в субботу москвичей ждет уже по-настоящему весенняя погода.

Температура в Москве днем поднимется до плюс пяти градусов, ожидается переменная облачность без осадков. А в воскресенье, 24 марта, в столицу с запада придет циклон, который снова принесет дожди, мокрый снег и сильный ветер, однако температура останется в пределах плюс пяти градусов.

Авторы: Роман Кирьянов, Константин Нагаев
Теги: Москва, синоптики, осадки
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