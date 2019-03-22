Синоптики назвали сроки окончания снегопада в Москве

Снегопад в столице прекратится в ночь на 23 марта, а в субботу москвичей ожидает «по-настоящему весенняя» погода. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам синоптика, в течение всей пятницы, 22 марта, в Москве будут идти осадки в виде мокрого снега, которые прекратятся только во второй половине ночи на 23 марта.

«В субботу, 23 марта, погода будет по-настоящему весенней, ожидается переменная облачность без осадков, [температура повысится] до плюс 5 градусов», — рассказал Синенков, добавив, что порывы ветра в столице будут слабыми, 2–7 м/с, а давление превысит норму (751 мм ртутного столба).

Однако уже 24 марта с запада в Москву придет циклон, который принесет с собой дожди с мокрым снегом, сильный ветер. Дневная температура воздуха при этом останется в пределах плюс 5 градусов.