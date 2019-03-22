ФСБ показала видео обысков по делу о хищениях при гособоронзаказе

ФСБ показала видео обысков по делу о хищениях при гособоронзаказе

На видео видны табличка с названием предприятия, а также его производственные и офисные помещения. Уголовное дело открыто по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных в рамках гособоронзаказа

Фото: ФСБ РФ / ТАСС

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видеозапись обысков на Липецком станкостроительном предприятии в рамках расследования дела о хищении средств гособоронзаказа.

На видео можно увидеть, как сотрудники ФСБ входят в помещение с вывеской «Липецкое станкостроительное предприятие», заходят в кабинеты и изучают папки с документами.

Видео: ФСБ РФ

Как ранее сообщала ФСБ, уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4. ст.159) было заведено в связи с хищением бюджетных денег, которое совершили «представители группы станкостроительных предприятий Липецкой области». Кроме того, были похищены деньги, выделенные в рамках федеральных программ по поддержке предприятий оборонного комплекса, считают правоохранительные органы. О сумме и обстоятельствах хищения денег ФСБ не сообщала.

По данным местного издания Gorod48, обыски также проводились дома у «одного из учредителей станкостроительного завода».