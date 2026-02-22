 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Инфографика РБК⁠,
0

Сколько стоит приготовить блин в разных странах. Инфографика

Strategy Partners: стоимость приготовления блина в России составляет 8,7 руб.
Сюжет
Инфографика РБК
Стоимость приготовления одного блина в России составляет 8,7 руб., что примерно в два раза меньше, чем в Южной Корее, и в два раза больше, чем в Эфиопии. Сколько стоят блины в разных странах — в инфографике РБК

Россия занимает шестое из 12 мест по стоимости приготовления одного блина, выяснила консалтинговая компания Strategy Partners. В исследовании учитывалась дюжина государств, в которых блины являются частью национальной кухни.

  1. В Южной Корее стоимость одного блина составила 18,3 руб.
  2. В Армении — 12,2 руб.
  3. В Китае — 9,8 руб.
  4. В Молдавии — 9,3 руб.
  5. В Азербайджане — 8,8 руб.
  6. В России — 8,7 руб.
  7. В Белоруссии — 6,1 руб.
  8. В Таджикистане — 5,9 руб.
  9. В Индии — 5,8 руб.
  10. В Узбекистане — 5,4 руб.
  11. В Египте — 5 руб.
  12. В Эфиопии — 4,8 руб.

Хотя во всех этих странах блины отличаются рецептурой, формой и составом, для расчета использовались цены в стране на ингредиенты для традиционного русского рецепта приготовления бездрожжевых блинов:

  • 500 мл молока
  • 3 яйца
  • 200 г муки
  • 30 г сливочного масла
  • 30 г сахара
  • 2 г соли

Предполагалось, что из общего объема продуктов получается 15 блинов диаметром 22 см.

Аналитики назвали страны с самым доступным «блинным туризмом»
Общество
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Анастасия Сирина Анастасия Сирина, Светлана Прохорова Светлана Прохорова, Мария Лозовая Мария Лозовая
Россия блины Масленица продукты стоимость Южная Корея Армения Китай Молдавия Азербайджан Белоруссия Таджикистан Индия Узбекистан Египет Эфиопия мука ...
Материалы по теме
Аналитики назвали страны с самым доступным «блинным туризмом»
Общество
Hh.ru раскрыл, какую зарплату предлагают профессиональным блинопекам
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
L'AntiDiplomatico написала о подготовке ЕС «фронтов напряженности» Политика, 10:13
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 10:10
Основа рациона или угроза здоровью: 5 мифов о мясеПодписка на РБК, 10:05
К медали через Onlyfans. Что происходит в последний день Олимпиады Спорт, 10:04
FT сообщила об угрозе кредиту Киеву от МВФ на $8 млрд из-за вето Венгрии Политика, 10:01
Почему золотая медаль Олимпиады в два раза побила рекорд стоимости Спорт, 10:00
Веселый богач. Как беженец из Ирана стал миллиардером, обучая ИИ юморуПодписка на РБК, 10:00
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Politico узнало о просьбе Мелони к Макрону отложить «саммит дружбы» Политика, 09:57
В Хельсинки заявили, что отдали Киеву из своих запасов все, что возможно Политика, 09:51
Дмитриев заявил об активном содействии Кушнера и Уиткоффа урегулированию Политика, 09:39
Названы 10 надежных облигаций с доходностью до 18% годовых Инвестиции, 09:30
Джобс и «ошибка выжившего»: почему не стоит верить историям бизнес-успеха Образование, 09:30
Кобальт и цинк острова свободы: что происходит с недрами КубыПодписка на РБК, 09:30
Последний вывозной рейс для российских туристов отправился с Кубы Политика, 09:17