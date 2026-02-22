Сколько стоит приготовить блин в разных странах. Инфографика

Стоимость приготовления одного блина в России составляет 8,7 руб., что примерно в два раза меньше, чем в Южной Корее, и в два раза больше, чем в Эфиопии. Сколько стоят блины в разных странах — в инфографике РБК

Россия занимает шестое из 12 мест по стоимости приготовления одного блина, выяснила консалтинговая компания Strategy Partners. В исследовании учитывалась дюжина государств, в которых блины являются частью национальной кухни.

В Южной Корее стоимость одного блина составила 18,3 руб. В Армении — 12,2 руб. В Китае — 9,8 руб. В Молдавии — 9,3 руб. В Азербайджане — 8,8 руб. В России — 8,7 руб. В Белоруссии — 6,1 руб. В Таджикистане — 5,9 руб. В Индии — 5,8 руб. В Узбекистане — 5,4 руб. В Египте — 5 руб. В Эфиопии — 4,8 руб.

Хотя во всех этих странах блины отличаются рецептурой, формой и составом, для расчета использовались цены в стране на ингредиенты для традиционного русского рецепта приготовления бездрожжевых блинов:

500 мл молока

3 яйца

200 г муки

30 г сливочного масла

30 г сахара

2 г соли

Предполагалось, что из общего объема продуктов получается 15 блинов диаметром 22 см.