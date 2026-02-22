Сколько стоит приготовить блин в разных странах. Инфографика
Россия занимает шестое из 12 мест по стоимости приготовления одного блина, выяснила консалтинговая компания Strategy Partners. В исследовании учитывалась дюжина государств, в которых блины являются частью национальной кухни.
- В Южной Корее стоимость одного блина составила 18,3 руб.
- В Армении — 12,2 руб.
- В Китае — 9,8 руб.
- В Молдавии — 9,3 руб.
- В Азербайджане — 8,8 руб.
- В России — 8,7 руб.
- В Белоруссии — 6,1 руб.
- В Таджикистане — 5,9 руб.
- В Индии — 5,8 руб.
- В Узбекистане — 5,4 руб.
- В Египте — 5 руб.
- В Эфиопии — 4,8 руб.
Хотя во всех этих странах блины отличаются рецептурой, формой и составом, для расчета использовались цены в стране на ингредиенты для традиционного русского рецепта приготовления бездрожжевых блинов:
- 500 мл молока
- 3 яйца
- 200 г муки
- 30 г сливочного масла
- 30 г сахара
- 2 г соли
Предполагалось, что из общего объема продуктов получается 15 блинов диаметром 22 см.
