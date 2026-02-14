 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Аналитики назвали страны с самым доступным «блинным туризмом»

Strategy Partners: дешевле всего блины на Масленицу обойдутся в Эфиопии
Аналитики оценили «индекс блина» в 12 странах. Дешевле всего блины приготовить в Эфиопии, дороже всего ингредиенты обойдутся в Южной Корее. Россия и Белоруссия — в середине рейтинга
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Эфиопия стала самым бюджетным направлением для «блинного туризма», а дороже всего блины обойдутся в Южной Корее, следует из исследования консалтинговой компании Strategy Partners, которое есть у РБК.

Эксперты в преддверии Масленицы подсчитали, во сколько туристу обойдется один блин за границей. В рейтинге приведены 12 стран. В своих расчетах аналитики исходили из стоимости традиционного набора продуктов для приготовления стопки блинов (500 мл молока, 3 яйца, 200 г муки, 30 г сахара, 30 г масла и 2 г соли).

Лидером по доступности ингредиентов для блюда стала Эфиопия. Стоимость одного блина там обойдется 4,8 руб. Чуть дороже (5 руб.) один блин будет стоить в Египте. В Узбекистане на приготовление уйдет 5,4 руб., в Индии — 5,8 руб., в Таджикистане — 5,9 руб.

Дороже всего блины в Южной Корее — 18,3 руб. На втором месте Армения (12,2 руб.), на третьем — Китай (9,8 руб.). Затем идут Молдавия (9,3 руб.) и Азербайджан (8,8 руб). Россия на шестом месте — 8,7 руб., Белоруссия на седьмом — 6,1 руб.

В этом году Масленичная неделя начнется 16 февраля.

Существенные различия в «индексе блина» между странами объясняются сразу несколькими ключевыми факторами, прокомментировал РБК руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Роман Самойлов.

«Во-первых, это различия в уровне доходов и ценах в экономике в целом. В странах с более высокой покупательной способностью и уровнем зарплат, например, в Южной Корее, выше издержки на труд, логистику и энергию, что автоматически отражается на розничных ценах на продукты», — пояснил он.

Самойлов пояснил, что в странах с более низким уровнем доходов (Эфиопия, Египет, Узбекистан) базовые продукты дешевле в абсолютном выражении, но доля расходов на питание существенно выше. То есть блин там может быть номинально дешевым, но дорогим относительно дохода населения.

Второй фактор на цене, — государственное регулирование. В некоторых странах, например, Белоруссии, России и Узбекистане, на социально значимые продукты действуют механизмы ценового контроля. Поэтому доля этих ингредиентов в минимальна и стабильна, объяснил Самойлов. В-третьи, цены на ингредиенты ниже в тех странах, где развито молочное животноводство и зерновое производство.

Поэтому различия в цене объясняются комбинацией уровня экономического развития, структуры аграрного производства, импортозависимости, логистики, господдержки и валютной динамики, подытожил эксперт. «Блин выступает своего рода индексом уровня жизни в странах», — заключил он.

В РСТ назвали две причины падения спроса на «масленичные туры»
Общество
Фото:Комсомольская правда / Global Look Press

Россияне ежегодно съедают около 500 млн блинов в масленичную неделю, подсчитал Россельхозбанк. Для приготовления традиционного угощения используется более 8 тыс. т муки и почти 28 тыс. т молока. Как отметили в банке, Масленицу ежегодно отмечают 71% россиян — большинство из них предпочитают печь блины самостоятельно.

Валерия Доброва, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
блины Масленица Россия Китай Эфиопия индексы
