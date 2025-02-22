В США по просьбе заключенного проведут казнь расстрелом впервые за 15 лет

Сигмон первым в Южной Каролине выбрал метод казни расстрелом вместо смертельной инъекции или электрического стула. С 1976 года в США расстреляли всего троих заключенных, последнего — в 2010 году

В американском штате Южная Каролина заключенный по имени Брэд Сигмон, приговоренный к смертной казни, попросил провести ее путем расстрела. Этот метод не применялся в стране 15 лет, пишет Associated Press (AP)

Казнь Сигмона запланирована на 7 марта . В пятницу он стал первым заключенным Южной Каролины, который выбрал расстрел вместо казни путем смертельной инъекции или на электрическом стуле. Адвокат Сигмона назвал оба этих варианта "чедовищными".

С 1976 года в США расстреляли всего троих заключенных, пишет AP. Все казни таким методом были произведены в штате Юта, последний случай - в 2010 году.

Сигмону 67 лет. Его осудили за убийство родителей своей бывшей девушки бейсбольной битой в их доме в 2001 году. После убийства, по версии следствия, он похитил свою бывшую девушку, угрожая ей пистолетом, однако она сбежала из его машины. Прокуроры считают, что он выстрелил в нее, когда она бежала, но промахнулся.

Сигмон должен стать самым пожилым из 46 заключенных, казненных в Южной Каролине с момента возобновления практики смертной казни в США в 1976 году, отмечает AP. Как пишет агентство, у него еще есть возможность избежать смертной казни, заменив ее на помилование через прошение к губернатору. Адвокаты мужчины заявляют о его образцовом поведении в тюрьме.