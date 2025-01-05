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Заключенный из США попросил казнить его раньше назначенной даты

Приговоренный к смертной казни в Аризоне заключенный по имени Аарон Брайан Ганчес обратился в Верховный суд штата с просьбой пропустить юридические формальности и назначить казнь на более ранний срок, чем планируют власти, передает Associated Press (AP).

Ганчес признан виновным в убийстве Теда Прайса, бывшего мужа его девушки, совершенном в 2002 году. Мужчину должны были казнить в апреле 2023 года, однако в офисе губернатора Кэти Хоббс заявили, что штат не готов применять смертную казнь из-за нехватки сотрудников, имеющих опыт приведения таких приговоров в исполнение.

Офис генерального прокурора Криса Мейеса, который добивается казни Ганчеса, заявил, что необходим график инструктажей, чтобы сотрудники тюрьмы могли выполнить требования к исполнению приговора, пишет издание. В их числе — тестирование на пентобарбитал, который будет использован для смертельной инъекции.

Два года назад Ганчес уже обращался в Верховный суд Аризоны с просьбой выдать ему ордер на казнь, заявив, что таким образом справедливость восторжествует, а семьи жертвы смогут обрести покой. Сейчас он отметил, что его смертный приговор «давно назрел», но государство тянет время относительно предоставления графика юридических консультаций, предшествующих казни. Ганчес просит исполнить приговор в феврале 2025 года.

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Роберт Робинсон

В Аризоне в камерах смертников содержатся 111 заключенных, напоминает AP. В последний раз штат провел три казни в 2022 году, их осуществлению предшествовал восьмилетний перерыв, вызванный критикой неудачной казни 2014 года, а также трудностей с получением препаратов для инъекций.

В 2014 году приговоренный Джозеф Вуд, по словам его адвокатов, после введения в кровь вещества мучился еще два часа, хотя казнь должна занимать не более 10 минут, сообщил тогда «Би-би-си».

В октябре 2024 года в американском штате Техас в последний момент остановили казнь Роберта Роберсона. Мужчину обвиняли в смерти его дочери в 2002 году вследствие «синдрома тряски ребенка». Адвокаты настаивали, что тот был признан виновным в преступлении, которого никогда не было, и что смерть девочки была естественной.

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Заключенные США смертная казнь Аризона суд
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