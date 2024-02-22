Минтранс объяснил сбор данных и паролей авиапассажиров

В Минтрансе сообщили, что проект приказа о новом порядке формирования автоматизированных баз данных не обязывает перевозчиков собирать дополнительную информацию о пассажирах, кроме той, которая указывается ими при покупке

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Приказ о новом порядке формирования автоматизированных баз персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) не обязывает перевозчиков собирать дополнительную информацию, помимо той, которая указывается пассажиром при покупке билета, сообщил РБК заместитель главы Минтранса Дмитрий Баканов. «Данный перечень информации предоставляется только в случае ее фактической фиксации в информационной системе авиакомпании», — пояснил он.

По его словам, перечень информации, предлагаемый к нормативному регулированию Минтрансом, меньше, чем требуемый многими другими странами. «Механизм предоставления расширенной информации о пассажирах в интересах обеспечения их безопасности в условиях существования угроз террористического характера предусмотрен изменениями в Конвенцию о международной гражданской авиации, которые были внесены в конце 2022 года», — пояснил Баканов. Он отметил, что законодательство ряда других стран уже сейчас требует, чтобы авиакомпании в случае полетов в аэропорты этих стран или через их территории предоставляли уполномоченным властям этих стран расширенную информацию о бронировании пассажиров.

Приказ является правовым основанием для того, чтобы информация могла передаваться перевозчиками в автоматизированные централизованные базы персональных данных пассажиров (АЦБПДП). По информации Баканова, проект приказа уже прошел предусмотренные законодательством общественные обсуждения в 2023 году, согласован заинтересованными ведомствами и соответствует федеральному закону «О транспортной безопасности». «Государственные информационные системы имеют полный набор механизмов для обеспечения безопасности хранимой информации», — подчеркнул он.

Ранее о том, что Минтранс подготовил проект приказа о новом порядке формирования автоматизированных баз персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже), сообщил «Коммерсантъ». Приказ должен вступить в силу 1 сентября. Издание сообщило, что кроме данных паспорта и билета перевозчиков хотят обязать передавать данные о банковских картах, IP-адресах, адресах электронной почты, телефонах и пароли учетных записей.

Сведения должны поступать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ), оператором которой является ФГУП Минтранса «Защитаинфотранс».

О планах государства обязать перевозчиков отправлять больше данных о пассажирах в сентябре сообщали источники «Известий», тогда они упоминали, что в единую систему обяжут передавать не только данные банковских карт и номера телефонов, но и данные о багаже, дате, когда пассажир бронировал билет, с кем он бронировал его и вносились ли какие-то изменения в бронь.