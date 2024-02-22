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Zivert из-за проблем со здоровьем отложила концерты в России до осени

Певица Zivert из-за проблем со здоровьем отложила концерты в России до осени
Zivert рассказала, что последний концерт отработала на обезболивающих и потому пока решила приостановить концертную деятельность. Что с ней, певица не сообщила, но в прошлом году она рассказывала о проблемах с шеей
Zivert
Zivert (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Из-за проблем со здоровьем певица Zivert (Юлия Зиверт) отложила все концерты в России как минимум до осени и отменила выступления в Европе, об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

Певица сообщила, что проблемы со здоровьем у нее начались полтора года назад, были улучшения, сейчас они вернулись приняли «очень прогрессирующую форму». Zivert призналась, что на обезболивающих отработала концерт в Калининграде (он был 18 февраля), после чего возвращалась в Москву со «страшными болями».

«Врачами моей команды и мной было принято непростое решение: категорически запретить мне любую сильную физическую нагрузку. И как следствие, все мои предстоящие концерты и корпоративы в городах России как минимум до осени», — сообщила Zivert.

Концерты будут перенесены на период, когда состояние певицы улучшится, добавила она. Выступления в Европе, перенесенные еще в 2021 году во время пандемии коронавируса, будут отменены с полным возвратом билетов, указала Zivert.

Тем не менее, она продолжит работу в 12 сезоне проекта «Голос», где является наставником.

Певице Zivert исполнилось 33 года. 5 самых ярких клипов исполнительницы
Life
Zivert

28 ноября Zivert исполнилось 33 года. Она стала популярной в конце 2018 года, когда выпустила трек Life. Он стал самым разыскиваемым синглом в Shazam за 2019 год, занял первое место в рейтинге самых популярных треков по версии «Яндекс.Музыки» и второе — в рейтинге самых прослушиваемых треков в России по версии Apple Music. В сентябре 2019 года певица выпустила дебютный альбом «Vinyl #1».

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На весну и лето у нее было запланировано, согласно афише с сайта, более десятка концертов, — в Новосибирске, Екатеринбурге, Сочи и других городах.

В прошлом году Zivert уже отменяла концерты. В интервью Павлу Воле она также рассказывала, что причина этому — проблемы со здоровьем. «У меня была проблема с шеей большая. Первые три месяца меня защемило так, что меня поднимали есть с кроватки. Я не могла двигаться совсем. Случилась история с шеей, и на ее фоне у меня защемляло так, что у меня начинались панические атаки от боли», — объясняла певица.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Zivert концерты отмена концертов состояние здоровья
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