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В Москве задержали подозреваемого в поджоге общежития

СК: в Москве задержали подозреваемого в поджоге общежития
Следователи считают, что поджог общежития на улице Международной в Москве совершил уроженце Белгородской области. На преступление он пошел «из личных неприязненных отношений к жильцам»
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Оперативники задержали предполагаемого поджигателя общежития в центре Москвы, где погибли семь человек, в том числе двое детей, сообщили РБК в столичном управлении Следственного комитета.

Следователи считают, что поджег 5 этажа был совершен «из личных неприязненных отношений к жильцам» общежития.

В сообщении на сайте управления СК по Москве говорится, что по подозрению в поджоге задержан уроженец Белгородской области. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для допроса и других следственных действий.

Пожар произошел вечером 21 февраля на пятом этаже 17-этажного дома по адресу: ул. Международная, 15. Огонь охватил 300 кв. м, из дома эвакуировали около 200 человек.

По данным СК, погибли семь человек, в том числе двое малолетних детей, еще восемь пострадали. Возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом) и ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи сообщали, что среди версий пожара рассматривают поджог.

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В Москве задержали подозреваемого в поджоге общежития
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Анастасия Серова Анастасия Серова, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
поджог Следственный комитет задержание подозреваемый
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