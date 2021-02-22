Генсек ООН предупредил о риске контроля над поведением из-за сбора данных

Персональные данные, которые собирают из-за пандемии, могут использоваться как в коммерческих целях, так и для контроля властей над поведением своих граждан, заявил Гутерриш

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Пандемия COVID-19 привела к более широкому проникновению цифровых платформ, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

«Информационное освещение пандемии COVID-19 вызывает обеспокоенность в более общем плане в том, что касается все более широкого проникновения цифровых платформ, использования данных и злоупотребления ими. О каждом из нас собирается огромный массив информации», — сказал Гутерриш.

По словам Гутерриша, эти данные используются в коммерческих целях, в том числе для рекламы и маркетинга, формируются определенные поведенческие модели, что приводит к созданию новых бизнес-моделей и новых отраслей предпринимательства, которые способствуют все большей концентрации богатства и усилению неравенства.

«Данные о нас используются также для формирования нашего сознания и манипулирования нашим восприятием, причем это происходит совершенно незаметно для нас самих», — сказал Гутерриш. Он отметил, что правительства могут использовать такие данные для контроля над поведением своих собственных граждан. «Все это не научная фантастика и не антиутопический прогноз на XXII век. Это происходит здесь и сейчас. И это требует серьезного обсуждения», — заключил Гутерриш.