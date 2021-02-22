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В России третий день подряд выявили меньше 13 тыс. заболевших COVID-19

20 февраля было 12,9 тыс. заболевших, 21 февраля — 12,7 тыс. Сегодня власти сообщили о 12,6 тыс. новых инфицированных. Их общее число с начала пандемии в стране составило 4,17 млн. Умерли за сутки 337 человек
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За последние сутки в России коронавирусной инфекцией заболели 12 604 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Это уже третий день подряд, когда в стране суточная заболеваемость составляет ниже 13 тыс. человек. 21 февраля власти сообщали о 12,7 тыс. заболевших, днем ранее — о 12,9 тыс. С начала пандемии коронавирусом в России заразились более 4,17 млн человек.

Кроме лидирующих по приросту заболевших Москвы (1723), Санкт-Петербурга (957) и Подмосковья (728), больше всего новых инфицированных выявлено в следующих регионах:

  • Нижегородская область (407);
  • Ростовская область (313);
  • Воронежская область (309);
  • Самарская область (285);
  • Иркутская область (241).

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По данным штаба, за 24 часа от COVID-19 умерли 337 человек, их общее число составляет 83,6 тыс. Это меньше, чем подсчеты Росстата, который сообщал о 116 тыс. жертвах пандемии только с апреля по ноябрь 2020 года. Разница объясняется тем, что статистическое ведомство учитывает еще и летальные исходы от других заболеваний, обострившихся на фоне COVID-19, а также случаи, когда коронавирус выявили уже после смерти.

Несмотря на снижение уровня заболеваемости, гражданам все равно стоит беречь свое здоровье. Об этом предупреждал мэр Москвы Сергей Собянин. По мнению вирусолога Центра им. Гамалеи, профессора Александра Бутенко, весной статистика заболеваемости может пойти вверх.

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«Когда наступит потепление, контакты должны увеличиться, люди просто будут больше гулять, ходить, перемещаться. Социальная активность может увеличиться, и это может увеличить число заболевших», — пояснил Бутенко.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус Россия эпидемия COVID-19 статистика
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