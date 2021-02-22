В России третий день подряд выявили меньше 13 тыс. заболевших COVID-19
За последние сутки в России коронавирусной инфекцией заболели 12 604 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Это уже третий день подряд, когда в стране суточная заболеваемость составляет ниже 13 тыс. человек. 21 февраля власти сообщали о 12,7 тыс. заболевших, днем ранее — о 12,9 тыс. С начала пандемии коронавирусом в России заразились более 4,17 млн человек.
Кроме лидирующих по приросту заболевших Москвы (1723), Санкт-Петербурга (957) и Подмосковья (728), больше всего новых инфицированных выявлено в следующих регионах:
- Нижегородская область (407);
- Ростовская область (313);
- Воронежская область (309);
- Самарская область (285);
- Иркутская область (241).