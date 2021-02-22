В России третий день подряд выявили меньше 13 тыс. заболевших COVID-19

20 февраля было 12,9 тыс. заболевших, 21 февраля — 12,7 тыс. Сегодня власти сообщили о 12,6 тыс. новых инфицированных. Их общее число с начала пандемии в стране составило 4,17 млн. Умерли за сутки 337 человек

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За последние сутки в России коронавирусной инфекцией заболели 12 604 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Это уже третий день подряд, когда в стране суточная заболеваемость составляет ниже 13 тыс. человек. 21 февраля власти сообщали о 12,7 тыс. заболевших, днем ранее — о 12,9 тыс. С начала пандемии коронавирусом в России заразились более 4,17 млн человек.

Кроме лидирующих по приросту заболевших Москвы (1723), Санкт-Петербурга (957) и Подмосковья (728), больше всего новых инфицированных выявлено в следующих регионах: