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Полиция назвала убийством смерть экс-главы телеканала «Интер» под Киевом

Правоохранительные органы переквалифицировали статью в уголовном деле с самоубийства на убийство. По данным украинских СМИ, погиб экс-глава телеканала «Интер» Сергей Старицкий

Национальная полиция Украины завела уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) из-за гибели 56-летнего мужчины в селе Чайка киевской области. Об этом сообщается на сайте ведомства. Изначально рассматривалась версия о самоубийстве, а к делу прилагалась соответствующая пометка.

Личность погибшего не раскрывается, однако издание zn.ua со ссылкой на источник в полиции сообщает, что погиб бывший глава правления телеканала «Интер», нынешний руководитель телекоммуникационного холдинга Atlantic Group Сергей Старицкий. «Униан» со ссылкой на Facebook компании пишет, что там подтвердили смерть Старицкого.

Полиция переквалифицировала уголовную статью по согласованию с прокуратурой. О гибели мужчины в одном из домов в Чайке заявила жительница села, сообщают правоохранительные органы. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда услышала пистолетный выстрел. Изначально полиция сообщала, что на месте обнаружила тело мужчины, а также пистолет Jericho 941 PSL, патроны и гильзу. Zn.ua отмечал, погибшего нашли в доме экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары.

Материал дополняется

Теги: Киевская область, убийство, «Интер»
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